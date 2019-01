JAKARTA – Vanessa Angel bukan satu – satunya perempuan yang digrebek kepolisian Surabaya terkait jaringan prostitusi online. Ada pula nama lainnya Avriella Shaqilla yang ikut terciduk pada Sabtu lalu.

Avriella Shaqilla memang tak cukup dikenal sebagai seorang artis maupun penyanyi. Namun kiprahnya sebagai model dewasa sudah dimulai sejak dirinya masih muda.

Majalah FHM setidaknya mencatat jika Avriella pernah menjadi model majalah dewasa itu saat usianya baru menacapai 21 tahun tahun.

Ya, Avriella Shaqilla menempuh jenjang kariernya sebagai model. Dengan berani, wanita kelahiran 11 April 1994 itu memilih sebagai model panas dewasa.

Tak banyak yang bisa dikulik dari sosok wanita seksi ini. Keterangan mengenai dirinya didapatkan dari bio twitter yang menyebutkan jika Avriella bukan termasuk orang yang mau ambil pusing atas ocehan orang lain.

“Don’t care what people said about me, because this is my self,” tulisnya.

Akun media sosial lainnya seperti instagram pun ditutup rapat olehnya. Seolah tak ingin orang lain mengetahui seperti apa keseharian wanita berbadan putih tersebut.

Okezone pun lantas menelusuri informasi lain yang didapatkan dari P Management yang menaungi Avriella sebagai model.

Berdasarkan pantauan di instagram tersebut, Avriella menjadi satu diantara banyak para model yang memamerkan keseksian tubuhnya.

Bahkan tak sedikit model yang mempromosikan sejenis kondom asal Jepang, namun hal itu tak terlihat pada photoshoot Avriella.

Wanita 24 tahun itu terlihat hanya memamerkan tubuh indahnya dibawah balutan sport bra berwarna oranye, lengkap dengan make up yang memoles wajahnya.

Lewat foto seksi tersebut, Avriella pun dipromosikan oleh P Management lewat kolom caption.

“Talent, Avriella Shaqilla, DM fot photoshoot, commercials and endorse,” tulis akun tersebut (7/8/2018).

Seiring dengan tertangkapnya Avriella, diketahui jika wanita seksi itu tak sekedar menjajakan tubuhnya dalam potret fotografi, namun juga untuk para lelaki hidung belang.

Secara mendalam, Avriella pun meminta maaf atas perbuatannya yang tak pantas untuk dicontoh tersebut.

“Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, saya telah membuat kesalahan dan kekhilafan dengan skandal tak tidak pantas dilakukan,” katanya seusai bebas dari pemeriksaan Polda Jatim, Minggu (6/1/2019).

(edh)