SEOUL - BLACKPINK tercatat sebagai girlband K-Pop paling populer di Korea Selatan, sepanjang Januari 2019. Girlband asuhan YG Entertainment itu meraih poin sebesar 16.799.350, naik 13,11 persen dibandingkan Desember 2018.

Mengutip Soompi, Senin (7/12/2019), hasil tersebut ditopang reaksi positif publik terhadap BLACKPINK yang mencapai 72,5 persen. Ini sekaligus membuktikan bahwa isu pacaran Jennie dan Kai 'EXO’, yang kemudian dikonfirmasi kebenarannya tersebut, tak berdampak buruk pada imej BLACKPINK.

Hasil itu diperoleh BLACKPINK setelah Pusat Reputasi Brand Korea Selatan melakukan analisa pada 135 juta data, sepanjang 4 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019. Reputasi brand diukur dari tingkat persepsi publik, publikasi di media massa, interaksi, dan indeks komunitas.

Menariknya, menurut lembaga itu, pencarian BLACKPINK di mesin pencarian melibatkan kata kunci 'Jennie’, 'pacaran’, dan 'EXO’. Namun ranking pencarian tertinggi BLACKPINK melibatkan tiga kata kunci lainnya: 'cinta’, 'bahagia’, dan 'imut’.

Peringkat kedua diisi oleh girband asuhan JYP Entertainment, TWICE, dengan 14.771.906 poin. Hasil itu, menurut Korea Herald, turun 2,04 persen dibandingkan Desember 2018. Namun kabar baiknya, TWICE selalu berada di posisi 3 besar sepanjang 2018.

Mafhum, Momo cs tak pernah mengambil 'cuti’ sepanjang 2018. Mereka diketahui memanjakan penggemarnya dengan merilis empat album: Summer Night (9 Juli 2018), BDZ (12 September 2018) termasuk album repackaged, dan The Year of 'YES’ (12 Desember 2018).

Selain itu, TWICE juga sukses menjual 1 juta album mereka dan melambungkan lagu mereka di sejumlah tangga musik lokal dan global. Beberapa di antaranya adalah What is Love, Dance the Night Away, dan Yes or Yes.

Raihan paling mencolok pada Januari 2019 sebenarnya dibukukan oleh Red Velvet yang meraih indeks sebesar 11.930.785 poin. Meski masih jauh dari TWICE dan BLACKPINK, namun raihan itu naik mencapai 50,52 persen dibandingkan Desember 2018. Tampaknya single Really Bad Boy yang dirilis pada 30 November 2018 cukup dapat mempertahankan popularitas Irene cs.

Berikut adalah daftar 10 besar girlband dengan reputasi brand terbaik untuk Januari 2019:

1. BLACKPINK

2. TWICE

3. Red Velvet

4. IZ*ONE

5. MAMAMOO

6. MOMOLAND

7. Apink

8. Lovelyz

9. Girls’ Generation

10. WJSN (Cosmic Girls)*

