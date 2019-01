JAKARTA – Setelah mengetahui keterlibatan Vanessa Angel dalam kasus prostitusi online, Jane Shalimar tercatat sebagai satu-satunya rekan selebriti yang menunjukkan simpati dan bantuannya. Pada 6 Januari 2019, sehari setelah Vanessa Angel diciduk Polda Jawa Timur, Jane diketahui menjemput Vanessa Angel ke Surabaya.

Setelah melewati proses penyidikan dan dinyatakan ‘dipulangkan’ oleh pihak kepolisian, Jane Shalimar akhirnya membawa Vanessa kembali ke Jakarta. Rasa sayang Jane pada Vanessa, dia ungkapkan lewat sebuah unggahan video singkat di akun Instagram pribadinya, pada Minggu malam (6/1/2019).

Dalam video itu, Jane tampak meletakkan tangannya di atas kepala Vanessa yang tengah terlelap. “I will never let u walk alone (Aku tak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri). As long as forever, I will always stand by your side (Selamanya, aku akan selalu berada di sisimu),” tulisnya sebagai keterangan video tersebut.

Jane menambahkan, “Stay strong @vanessaangelofficial this too shall pass. (Tetap kuat, semua ini pasti berakhir). I love you, to the moon and back lil sissy (Aku sangat mencintaimu, dik).”

Seperti diketahui, Vanessa Angel diciduk oleh Polda Jatim pada 5 Januari 2019 di sebuah hotel di Surabaya. Setelah melewati penyelidikan, statusnya dinyatakan sebagai saksi dan dibebaskan sehari kemudian. Jane dalam unggahannya, mengaku turut memberikan bantuan hukum berupa jasa pengacara untuk mendampingi Vanessa.

Meski tak sedikit netizen yang menilai apa yang dilakukan Jane semata untuk kepentingan politik –mengingat dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif- ternyata tak sedikit yang memuji sikapnya.

Beberapa netizen menilai, Vanessa sangat beruntung menjadi sahabat Jane Shalimar. “Beruntungnya jadi sahabat Mbak Jane Shalimar ini,” tulis seorang netizen. Komentar itu dilanjutkan lainnya dengan, “You have a pure heart @janeshalimar_1.”*

