JAKARTA - Kasus prostitusi online yang menimpa aktris Vanessa Angel pada Sabtu 5 Januari 2019 tentu mengagetkan beberapa rekan-rekan terdekatnya. Salah satunya ialah aktris Jane Shalimar.

Meski sempat bermmusuhan saat memperebutkan hati cucu mantan Presiden Soekarno, Didi Mahardhika, Vanessa dan Jane kini diketahui memiliki hubungan cukup baik. Bahkan Jane telah menganggap Vanessa sebagai adiknya sendiri.

Melihat tertangkapnya Vanessa Angel di Surabaya, Jawa Timur kemarin, ibu satu anak ini diketahui langsung meminta pengacaranya untuk mendampingi pelantun Indah Cintaku tersebut. Bahkan ia pun sempat menuliskan pesan untuk Vanessa agar dirinya bisa menghadapi permasalahan tersebut dengan tenang, serta berharap agar hal yang ia lakukan merupakan sebuah kekhilafannya sebagai manusia.

"Apapun yang terjadi, hadapi dengan tenang," ungkap Jane Shalimar di akun Instagram Storiesnya.

"Jika ini adalah kekhilafan, maka ini adalah teguran dahsyat yang Allah berikan untuk kamu," sambungnya.

Meski tak menyangka bahwa bintang FTV tersebut sampai harus terlibat kasus prostitusi Jane tetap berharap agar Vanessa bisa lebih baik lagi ke depannya. Bahkan ia mengungkap bahwa orang-orang terdekat mantan rekan duet Nicky Tirta tersebut akan selalu berada didekatnya.

"Semoga ke depan kamu berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya," tuturnya.

"Kakak, abang, daddy dan keluarga akan selalu ada untuk kamu. Hopefully i can go there and be with you soon oke?," tukasnya.

(aln)