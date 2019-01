JAKARTA – Penangkapan Vanessa Angel terkait dengan kasus prostitusi online mencengangkan masyarakat. Terlebih dia sempat mengunggah beberapa video sebelum terciduk di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur.

Bintang FTV tersebut ditangkap bersama dengan satu orang perempuan model majalah dewasa. Bahkan, berdasarkan video yang diunggah Vanessa di akun media sosial pribadi miliknya, dan foto-foto yang tersebar saat dia digiring, Vanessa masih mengenakan busana yang sama, yaitu jumpsuit warna ungu.

Faye Nicole Jones yang sebelumnya juga turut terlibat kasus dengan seorang suami pejabat, dia mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya tengah bersantai dengan Vanessa di sebuah pantai. Lewat akun @fayeofficials, Faye Nicole menuliskan caption yang cukup menohok. Terlebih, artis muda ini juga menuliskan karma pada keterangan fotonya, yang seolah kasus Vanessa sekarang adalah balasan dari Tuhan.

“Karma is real, Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk membalas perbuatan umatnya,” tulis Faye Nicole Jones, dalam foto yang diunggahnya beberapa jam yang lalu.

Netizen tentu tercengang melihat kalimat-kalimat dan foto yang diunggah oleh Faye Nicole Jones, sebab sebelum kasus keduanya terkuak ke masyarakat, dia dan Vanessa adalah dua orang sahabat yang sering disebut mirip dan kedekatannya menyerupai kakak-adik.

Sekadar diketahui Vanessa Angel dan artis FTV berinisial AS ditangkap polisi di Jawa Timur atas kasus prostitusi online pada Sabtu 5 Januari 2019. Vanessa dan AS sendiri kini tengah diperiksa sebagai saksi. Tarif Vanessa sebesar Rp80 juta dan AS sebesar Rp25 juta sekali kencan.

