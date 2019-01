NEW YORK – Bintang pop kawakan, Madonna, akhirnya memberikan respon atas ungkapan banyak orang mengenai penampilannya saat perayaan Tahun Baru, mengutip Huffington Post pada Sabtu (05/01/19).

The Queen of Pop ini hadir di Stonewall Inn yang bersejarah di kota New York untuk memberikan penampilan kejutan tak lama setelah pergantian tahun pada Selasa, 1 Januari 2019.

Penyanyi 60 tahun ini hadir bersama putranya , David Banda. Dengan iringan gitar yang dimainkan putra 13 tahunnya itu, Madonna menyanyikan lagu “Like a Prayer” versi akustik dan lagu hit pada 1961 milik Elvis Presley “Can’t Help Falling in Love”.

Hal itu juga diungkapkan oleh Majalah Plus dalam postingannya di Twitter. Dalam postingan tersebut tampak Madonna sedang menyanyi bersama seorang lelaki.

Akun dengan nama @HIVPlusMag itu juga menulis keterangan “@Madonna, aktivis dan teman, memberikan kinerja kejutan di stonewall. Dan dia adalah segala yang kamu bayangkan. ? #ally #hiv #UEqualsU #madonna”

Namun, setelah video penampilan Madonna di malam pergantian tahun itu beredar, banyak orang memerhaikan sesuatu selain Madonna. Itu adalah bokongnya.

Seperti yang diungkapkan oleh @heyshaymoore, “?????? Tuhan, apa yang dilakukan Madonna padanya di belakangnya ??????????????”. Akun @ScottishBF pun menulis, “Saya pikir akhir yang paling menyedihkan untuk 2018 adalah mengetahui bahwa Madonna mendapatkan implan pantat.”

Banyak orang yang menanggapi dengan membalas tweet yang dibuat akun @ScottishBF tersebut mengenai implant bokong yang dilakukan Madonna. Akun @ajnaadams membalas dengan menulis, “Aku suka pantat aslinya! Sangat buruk. Wanita harus menghentikan omong kosong ini”.

Akun lainnya, @paulpotsawyard turut mengutarakan pendapatnya. Ia menulis, “Jadi jelas salah, mungkin dia bisa mengembang / mengempis sesuai keinginannya. Kalau tidak, saya akan menuntut dokter bedah. Sangat mengerikan.”

Menanggapi ungkapan-ungkapan tersebut, pelantun Express Yourself ini dengan santai mengungkapkan pemikirannya melalui sebuah tweet yang ia buat pada 4 Januari 2019.

Pemilik akun @Madonna itu menulis, “Putus asa mencari persetujuan orang .................. ??. Dan Berhak Menjadi Agen Bebas Atas Tubuh Saya Seperti Orang Lain !! Terima kasih 2019 ??????! Ini Akan Menjadi Tahun yang Luar Biasa !! ??????! # 2019 #freedom #respect #nofear #nodiscrimination”.

(edh)