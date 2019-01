JAKARTA - Kabar baik untuk penggemar So Ji Sub di Indonesia. Ahjussi rasa oppa berusia 41 tahun itu telah mengumumkan akan kembali ke Tanah Air untuk menggelar fan meeting keduanya.

Fan meeting So Ji Sub yang bertajuk "Hello" di Jakarta akan dilangsungkan pada 9 Maret 2019 mendatang. Bertempat di Balai Sarbini, acara akan dimulai sejak pukul 15.00 WIB.

Mecima Pro menjadi promotor lokal di balik kembali datangnya So Ji Sub ke Indonesia. Pada Jumat, 4 Januari 2019, Mecima Pro mengumumkan detail ticketing dan seat plan fan meeting So Ji Sub.

Tiket fan meeting aktor Terius Behind Me tersebut dibanderol mulai Rp800 ribu. Ada empat kategori yang disediakan, yakni Purple (Rp800 ribu), Yellow (Rp1,3 juta), Pink (Rp1,8 juta), dan Blue (Rp2,5 juta).

Ini menjadi fan meeting kedua So Ji Sub di Jakarta. So Ji Sub sebelumnya pertama kali menyapa penggemar setianya di Tanah Air lewat fan meeting bertajuk "Twenty - The Moment" pada April 2017 lalu.

Di akhir fan meetingnya kala itu, So Ji Sub mengaku terkesan dengan sambutan fans di Indonesia. Dia pun berjanji akan kembali ke Jakarta jika ada kesempatan.

"Ini baru pertama kalinya saya datang ke Indonesia, tapi kalian luar biasa. Jakarta memberikan kenangan terindah bagi saya," kata So Ji Sub pada fan meeting 2017 lalu.

"Saya akan merindukan kalian. Terimakasih sudah memberikan kenangan terbaik bagi saya. Kalau misal hari ini waktu yang kita habiskan menyenangkan dan anda senang saya datang, saya pasti datang," janji So Ji Sub.

Kini, sang aktor telah siap untuk menepati janjinya.

