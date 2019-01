SEOUL – Mantan aktris cilik Jin Ji Hee membantah tudingan yang mengatakan dia menjalani operasi plastik (oplas). Hal itu diungkapkannya saat menjawab sejumlah pertanyaan dari pengikutnya di Instagram, pada 3 Januari silam.

Seorang netizen kemudian mengonfirmasi kebenaran isu yang mengatakan aktris 19 tahun itu menjalani operasi lipatan ganda kelopak mata (double eyelid). Terkait pertanyaan itu, Jin Ji Hee dengan sopan menjawab, “Aku tidak melakukan operasi double eyelid. Aku tak melakukan apapun (dengan wajahku).”

Baca juga: Song Hye Kyo dan Park Bo Gum Berciuman, Rating Encounter Anjlok

Tak ingin membahas lebih lanjut mengenai isu tersebut, bintang Rain or Shine itu beralih ke pertanyaan berikutnya. Jin Ji Hee memulai kariernya di dunia akting saat masih berusia 4 tahun lewat drama Yellow Handkerchief.

Namun aktingnya mulai menarik perhatian publik saat dia bermain dalam drama High Kick Through the Roof pada 2009. Drama itu bahkan menghantarkannya memenangkan trofi Best Young Actress dalam MBC Entertainment Awards pada 2009.*

Baca juga: Herjunot Ali Ungkap Tantangan Berperan dalam Film Antologi Rasa





(SIS)