ASPEN – Aktris Shandy Aulia dan sang suami, David Herbowo, diketahui tengah berlibur di Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Perjalanan itu merupakan rangkaian liburan akhir tahun yang dimulai pasangan ini di Los Angeles, pada 24 Desember 2018.

Dari sekian unggahan yang menunjukkan keseruan liburannya di Aspen, mungkin foto terakhir adalah yang paling sukses mencuri perhatian publik. Pasalnya, di tengah udara Aspen yang mencapai minus 12 derajat Celcius, Shandy Aulia tampak menikmati waktunya berendam dalam hot tub.

Dalam foto itu, Shandy Aulia tampak mengenakan bikini two piece berwarna hitam yang menampilkan keelokan tubuhnya. “Enjoying last days of snow (Menikmati salju di hari terakhir),” ungkapnya sebagai penjelasan unggahan tersebut.

Sejak diunggah pada 4 Januari 2019 waktu setempat, foto tersebut telah disukai lebih dari 163.000 kali dan bertabur 2.893 komentar. Sebagian netizen menyarankan, agar aktris Eiffel I’m in Love tersebut tidak mengunggah foto terlalu terbuka di Instagram.

“Lebih baik fotonya disimpan di hape saja, tidak (usah) dipost. Sekadar saran agar tidak keluar kata-kata yang tak baik (dari netizen),” saran @ananda.shinta.75 dalam komentarnya.

Sementara akun @iam_wawansetiobakti mengungkapkan, “Posenya terlalu panas, airnya sampai ngebul.” Komentar senada juga dilontarkan @petanidigital yang menuliskan, “Saking panasnya tuh pose, air saja sampai berasap.”

Meskipun mendapat sejumlah komentar nyinyir, namun tak sedikit netizen yang mengagumi kecantikan Shandy. “Pakai bikini atau pakaian minim tapi (Shandy Aulia) enggak (terlihat) seronok. Enak dilihatnya, terlihat kalem dan teduh,” ujar akun @iwankawul.

Sementara netizen lain mengaku termotivasi untuk mendapatkan bikini body seperti Shandy Aulia. “Tiba-tiba ada suara di kepala (bilang), ‘Hayoo, olahraga lebih rajin lagi Zi, biar (hasilnya) kayak gitu,” tutur akun @alanza07.

Menelusuri riwayat feed Instagram Shandy Aulia, perjalanan ke Aspen bukanlah yang pertama bagi mereka. Pada akhir Desember 2017, pasangan ini juga menghabiskan liburan akhir tahun di Aspen bersama ibu Shandy.

Namun mungkin, perjalanan tahun ini di luar prediksi mereka. Pasalnya, menurut Shandy, rencana menghabiskan malam pergantian tahun di Aspen urung teralisasi karena cuaca buruk.

“Setiba di airport (Los Angeles International Airport), seluruh penerbangan ke Aspen dibatalkan. Berbagai cara kami lakukan, namun flight tetap tidak bisa dilakukan,” ujarnya. Shandy Aulia dan suami, diketahui baru bisa berangkat ke Aspen dari Los Angeles, pada 1 Januari 2019.*

