JAKARTA – Shandy Aulia dan David Herbowo baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka ke 7 tahun. Untuk berbagi kebahagiaan, Shandy pun mengunggah video keromantisannya dengan sang suami.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, Shandy Aulia bersama suaminya tengah berada di sebuah pinggir pantai. Sambil berperlukan dan memberikan ciuman mesra, keduanya memang layaknya pengantin baru. Hingga akhirnya bintang film Eiffel I’m In Love tersebut menuliskan sebuah caption cinta.

Dalam tulisan itu, Shandy mengungkapkan, tidak peduli sebesar apapun masalah yang dihadapi olehnya dan sang suami, selama ada Tuhan di samping mereka, akan selalu ada penyelesaian baik di antara keduanya.

“My first marriage will be my only marriage, if theres problem we will work it out. No giving up. There isn’t any problem God can’t fix,” tulis Shandy, Rabu 12/ Desember 2018.

Atas unggahan yang diberikan kepada lebih dari 3,1 juta followersnya di Instagram tersebut, Shandy pun telah mendapat banyak pujian dari warganet. Khususnya ketegaran hati pasangan ini yang belum kunjung diberikan momongan.

“Gini nih, pasangan panutan. Belum dikasih momongan tapi mereka tetap bisa melewati semuanya dengan baik . Dalam keadaan suka maupun duka, selalu berbaik sangka sama Tuhan,” tulis fandyseptian1206.

“Happy wedding anniversary mba Shandy dan suami, semoga terus menginspirasi pasangan lainnya dengan selalu tampil romantis dan harmonis,” sambung nophinophilla.



Shandy Aulia dan suami memang salah satu pasangan selebriti yang kerap mengumbar keromantisan bersama. Lewat foto kemesraan mereka di Instagram milik Shandy, tergambar betul bagaimana dua insan ini saling mencintai. Kebersamaan itu dilewati pasangan ini saat tengah plesiran ke berbagai destinasi menarik di Indonesia maupun luar negeri.

Misalnya saja saat merayakan momen pertambahan usia Shandy ke 31 di sebuah restoran mewah di Meksiko, hingga mencoba sensasi makan bersama di sebuah gua.

