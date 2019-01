JAKARTA – Tahun 2018 dapat dikatakan menjadi masa yang cukup berat bagi Tanah Air. Beberapa bencana alam pun menghampiri silih berganti mulai dari gempa bumi di Pulau Lombok, Sulawesi Tengah hingga tsunami yang meluluh lantakkan Anyer.

Lantas bagaimanakah prediksi keadaan Indonesia khususnya Ibu Kota di 2019 ini? Citra Prima, seorang parapsikologi mengemukakan kondisi Jakarta di tahun ini.

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia sendiri cukup berisiko terhadap bencana alam. Hal ini juga berpaku pada letak geografis Indonesia yang dikelilingi oleh ring of fire.

Terlepas dari itu, Citra Prima berpendapat bahwa keadaan alam merupakan cerminan dari individu di sekitarnya. Bencana alam yang terjadi pun bersumber dari dari pemikiran manusia.

“Kejadian alam itu tergantung dari pemikiran massal. contohnya, pikiran itu kan kuat maka setiap orang harus memahami ada masalah apa di dalam dirinya dan itu harus dicari solusi segera,” ujar Citra Prima saat menyambangi redaksi Okezone, Jumat (4/1/2019).

“Sekarang bayangkan, kalau terjadi huru-hara, musibah, bencana itu semua bukan sebuah kebetulan. itu karena alam ini sangat berhubungan dengan manusia, makro dan mikro,” tambahnya.

Wanita 41 tahun ini menambahkan bahwa alam begitu sensitif dengan pemikiran manusia. Maka dari itu sebaiknya dari manusia sendir mulai berpikiran positif agar alam dapat menangkap vibrasi yang sama

“Misalnya Sekarang kita menempati Jakarta, ada berapa vibrasi yang saling konslet? saling intrik? sekarang dikembalikan kepada individual, kalau semua mau baik-baik saja, mulailah untuk bisa untuk bisa melihat lagi persepsi mind setnya apakah berpatokan pada pattern yang sudah usang dan sudah saatnya evolusi,” tambahnya.

Untuk itu, Citra pun berpesan agar masyarakat tak menyalahkan faktor eksternal saat terjadi bencana. Namun, seharunya masyarakat lebih mengevaluasi diri karena hal tersebut erat hubungannya dengan pemikiran setiap individu.

“Sebenarnya banyak hal misteri yang belum kita pahami padahal misteri sendiri dapat menyadarkan pada setiap individu untuk dirinya sendiri untuk lebih harmonis,” pungkasnya.

Empat hari sebelim tsunami melanda Anyer, ternyata pemeran Windu dalam film Mata Batin ini sudah merasakan sebuah pertanda. Ia merasa tanah yang diinjaknya bergetar hebat dan retak. Di tengah retakan tanah itu ia juga melihat magma yang meletup-letup.

Pertanda itu pun sempat dibagikan Citra melalui unggahan di Insta Storiesnya. Ia menulis sebuah pertanyaan kepada warganet yang berbunyi, "Did you feel the earthquake?" dengan menyisipkan simbol gunung berapi, ombak dan hujan.

