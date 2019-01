Anggun 'Jatuh Cinta' pada Kontestan The Voice Indonesia

JAKARTA – The Voice Indonesia kembali menghadirkan para peserta berbakat dalam episode Blind Audition. Sebanyak 9 peserta yang hadir pun ditantang untuk memberikan penampilan terbaik mereka di depan para coaches, Titi DJ, Anggun, Armand Mulana, Nino ‘RAN’ hingga Vidi Aldiano.

Peserta pertama dimulai Salsabila Septa yang membawakan lagu Emotion milik diva pop, Mariah Carey. Penampilan perdana gadis 19 tahun itu pun cukup memukau para coaches. Terlebih aksi Salsabila itupun ditonton oleh keluarganya, tentu saja dirinya ingin memberikan pertunjukkan yang terbaik.

Penampilan memukau lainnya juga mencuri perhatian juri. Bahkan Anggun mengatakan jika salah satu peserta memiliki suara yang khas. “Walaupun tadi itu tidak sempurna, buat aku, aku harus mencet tombol. Pita suara kamu luar biasa, unik banget,” ungkap Anggun kepada salah satu peserta.

Kejutan lain juga dihadirkan oleh para coaches, dimana salah satu diantara mereka menantang peserta asal Ambon untuk menyanyikan kontestan asal Ambon untuk menyanyikan lagu daerah asalnya. Atas penampilannya ini, lima coaches pun merasa terhibur.

Aksi lainnya adalah perebutan kontestan diantara para coaches, sebut saja saat Anggun dan Vidi Aldiano terlihat berdebat satu sama lain. “Saya mutar karena di tim saya belum ada yang seperti kamu.” Sementara itu Vidi berujar, “Kalau kita enggak pencet, Anggun juga enggak. Tapi kalau dipencet, ikutan juga,”

Aksi selanjutnya dari Ayu Adhistya yang menyanyikan lagu Englishman In New York dari penyanyi Sting. Kemudian, adapula penampilan dari Jonathan Karo dengan lagu When A Man Loves Women.

Diantara pujian tersebut juga terdapat kritikan kepada peserta Blind Audition kali ini. Untuk lagu berjudul Stand By Me, tak mendapat respons yang baik. Lantas siapa peserta yang dimaksud? Jangan lupa saksikan The Voice Indonesia, hari ini, Kamis 3 Januari 2018 mulai pukul 19.30 WIB di GTV.

(aln)