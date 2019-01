Intip Kemesraan Raisa & Hamish Daud, dari Cukur Rambut sampai Usap Kepala

JAKARTA – Sejak memutuskan untuk vakum dari dunia musik karena kehamilannya, Raisa Andriana banyak menghabiskan waktu bersama sang suami, Hamish Daud.

Baca Juga: Raisa Hamil, Hamish Daud Ucap Syukur di Instagram

Salah satu aktivitas pasangan yang akan menyambut kehadiran anak pertama mereka itu adalah dengan melakukan potong rambut. Ya, hal itulah yang baru-baru ini dilakukan Raisa kepada suaminya. Potret kemesraan ini kemudian dibagikan Yaya, panggilan akrab Raisa, dan Hamish dalam insta story mereka.

“Project pertama di 2019, @Hamishdw,” tulis Raisa, Rabu (2/1/2019).

Raisa yang terlihat serius memangkas rambut Hamish pun berusaha agar dirinya tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Melihat ekspresi serius sang istri, bintang film Critical Eleven ini pun tertawa kecil. Tak ingin ketinggalan momen ini, Hamish pun mengabadikan saat pelantun lagu Kali Kedua itu berwajah serius.

Potret kemesraan ini bukan hanya terlihat dari kegiatan mencukur rambut saja. Sebelumnya di penghujung tahun 2018, pasangan selebriti ini menghabiskan waktu di pulau Dewata.

Raisa pun lantas menunjukkan rasa cintanya kepada Hamish dengan mengusap kepala suaminya itu. Hal itulah yang terlihat pada unggahan pria 38 tahun ini di instagram miliknya.

“Surfed out and hangin with my girl. I gotta say.. Today was a good day,” tulis Hamish 18 Desember lalu.

Tidak berhenti sampai di situ, hal menggemaskan lainnya yang ditunjukkan pasangan ini adalah saat Raisa memamerkan baby bumb di momen perayaan baby shower.

Baca Juga: Mesra dengan Irish Bella, Ammar Zoni Diminta Hapus Foto Mantan

“And thank you to baby daddy @hamishdw for making me feel special and beautiful during this massive (& very hormonal) transitional period of my life. I love you,” unggah Raisa beberapa waktu lalu.

(LID)