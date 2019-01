Kalimat Romantis Eryck Amaral untuk Aura Kasih, Bikin Perempuan Lain Iri

JAKARTA – Sempat menyembunyikan kabar pernikahan dan menggelar akad dengan cukup tertutup, Aura Kasih dan suaminya, Eryck Amaral perlahan membagikan momen hari bahagia mereka. Aura Kasih dan pria berwarganegara Brasil tersebut terlihat sangat bahagia dalam setiap potret yang dibagikan.

Keduanya kompak membagikan foto-foto saat pernikahan berlangsung dan menuliskan caption foto yang juga bermakna romantis. Eryck Amaral misalnya.

Meski sebelumnya dia belum pernah mengunggah foto kebersamaannya dengan Aura Kasih, tapi belakangan Eryck tidak segan untuk menunjukkan kemesraan mereka. Bahkan, pria bertubuh atletis tersebut juga kerap kali menuliskan kalimat romantis untuk perempuan yang baru dinikahinya itu.

“Love is not always we think! You’re making my world crazy, love you @aurakasih,” tulis Eryck Amaral, dalam caption foto yang diunggahnya pada 29 November 2018. Dalam foto yang diunggah tersebut, akun @eryckama_ral menampilkan foto Eryck sedang menggendong Aura Kasih.

Aura tampak bahagia, pun Eryck yang tersenyum sambil mencium wajah istrinya. Keduanya juga kompak mengenakan busana yang santai dengan sepatu sneakers berwarna putih.

Pada unggahan foto berikutnya, lagi-lagi pasangan yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa ini tampil cukup kompak. Aura kasih mengenakan busana hitam dan tubuh Eryck pun dibalut kaus warna hitam yang dipadukan dengan celana pendek warna cokelat.

Dalam foto yang dibagikan oleh Eryck Amaral 8 Desember 2018, Eryck lagi-lagi tampak mencium Aura Kasih. Dia memejamkan matanya sambil mendekap pinggang istrinya. Sementara Aura Kasih juga ikut memejamkan mata, tapi dengan wajah duck face yang menggemaskan.

“Bayiku,” tulis Eryck pada foto yang telah disukai oleh sekira 11 ribu lebih netizen tersebut.

Saat momen pernikahan, Eryck juga mengunggahnya di akun Instagram pribadi miliknya sendiri. Pada momen sakral ini, Eryck terlihat tertawa sangat bahagia sambil menatap wajah cantik Aura Kasih yang dipulas riasan pengantin. Menemani foto mesranya, Eryck pun menuliskan kalimat yang sangat romantis, perempuan mana pun pasti iri dibuatnya.

“You’re my soulmate, you’re my star in every night, you’re mine! However my life will be I want it with you my sunrise, my sunny @aurakasih,” tulis Eryck Amaral.

