Trauma, Ariana Grande Pilih Menyendiri di 2019

JAKARTA - Ariana Grande masih terpukul dengan kandasnya hubungan cintanya bersama Pete Davidson. Memasuki tahun 2019 Ariana pun memilih untuk tetap menyendiri.

Lewat akun Twitternya, Ariana menjawab satu pertanyaan dari warganet yang menanyakan kisah cinta di tahun ini. Pelantun lagu No Tears Left to Cry ini menjawab bahwa ia akan menjomblo di tahun 2019.

"Spoiler untuk sepanjang tahun ini/mungkin sepanjang hidupku. Aku sedang tidak mengencani orang lain. Tolong kembali lagi ke twit ini jika ada pertanyaan yang sama di masa mendatang," balas Ariana.

spoiler for the rest of this year / probably my life: it’s no one. please refer back to this tweet for future questions. 🖤— Ariana Grande (@ArianaGrande) 1 Januari 2019