Kim Sun Ah Raih Daesang di SBS Drama Awards 2018

SEOUL – Aktris Kim Sun Ah menutup 2018 dengan capaian besaran. Bersama Kam Woo Sung, lawan mainnya dalam Should We Kiss First, Kim meraih trofi Grand Award (Daesang) dalam ajang SBS Drama Awards 2018.

Tak hanya Daesang, kedua aktor senior itu juga meraih trofi Best Couple alias Pasangan Terbaik dalam ajang penghargaan yang digelar di SBS Prism Tower, Seoul, Korea Selatan, pada 31 Desember 2018 itu.

“(Penghargaan) ini seperti kado Tahun Baru. Aku menerima kado yang sangat luar biasa,” kata Kim Sun Ah dalam pidato kemenangannya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (1/1/2019).

Kim Sun Ah mengatakan, aktris Ye Ji Won –lawan mainnya dalam Should We Kiss First- menangis saat mengetahui dia menerima Daesang. “Tapi dia memang sering menangis saat di lokasi syuting. Terima kasih (atas perhatianmu),” ujarnya menambahkan.

Dalam lanjutan pidato kemenangannya, Kim Sun Ah juga tak lupa berterima kasih kepada Son Jeong Hyu, sutradara Should We Kiss First. “Terima kasih sudah memimpin proyek ini dan membuat semua orang tetap semangat hingga syuting selesai,” ujarnya.

Kim Sun Ah mengaku, memerlukan usaha lebih dalam memerankan karakternya dalam Should We Kiss First. “Awalnya, aku sangat khawatir sampai susah tidur. Aku pasti sangat mengganggu sutradara dengan banyak pertanyaanku,” tuturnya.

“Should We Kiss First adalah proyek yang menguji limitku sebagai seorang aktris. Proyek yang membuatku selalu ingin bekerja lebih keras. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk bisa melakukan semua ini.”

Sementara itu, Kam Woo Sung mengatakan, trofi Daesang yang diraihnya merupakan kepercayaan yang sangat besar. “Aku masih belum bisa percaya. Aku rasa, aku akan mencoba memukul diriku saat bangun tidur pagi ini,” tuturnya.

Kam mengatakan, dia pernah berharap bisa meraih Daesang bersama Kim Sun Ah. “Aku sangat bahagia keinginanku itu terwujud. Hal terbaik yang terjadi dalam hidupku sepanjang 2018 adalah terlibat dalam Should We Kiss First.”

Berikut adalah daftar lengkap pemenang SBS Drama Awards 2018:

Grand Award (Daesang) Kim Sun Ah dan Kam Woo Sung (Should We Kiss First)

Top Excellence Award for Actress (Drama Senin-Selasa) Shin Hye Sun (30 but 17)

Top Excellence Award for Actor (Drama Senin-Selasa) Lee Je Hoon (Where Stars Land)

Top Excellence Award for Actress (Drama Rabu-Kamis) Jang Nara (Empress Dignity)

Top Excellence Award for Actor (Drama Rabu-Kamis) Shin Sung Rok dan Choi Jin Hyuk (Empress Dignity)

Top Excellence Award for Actress (Daily Drama) Song Yoon Ah (Secret Mother)

Top Excellence Award for Actor (Daily Drama) Kim Jae Won (Let Me Introduce Her)

Producers Award for Actress Nam Sang Mi (Let Me Introduce Her)

Producers Award for Actor Uhm Ki Joon (Heart Surgeons)

Excellence Award for Actress (Drama Senin-Selasa) Chae Soo Bin (Where Stars Land)

Excellence Award for Actor (Drama Senin-Selasa) Yang Se Jong (30 but 17)

Excellence Award for Actress (Drama Rabu-Kamis) Seo Ji Hye (Heart Surgeons)

Excellence Award for Actor (Drama Rabu-Kamis) Yoon Shi Yoon (Your Honor)

Excellence Award for Actress (Daily Drama) Kim So Yeon (Secret Mother)

Excellence Award for Actor (Daily Drama) Jung Woong In (Ms. Ma Nemesis)

Best Child Actor Park Si Eun (30 but 17)

Best Picture Where Stars Land

Best Couple Kim Sun Ah dan Kam Woo Sung (Should We Kiss First)

Best Supporting Actress Ye Ji Won (30 but 17 dan Should We Kiss First)

Best Supporting Actor Im Won Hee (Wok of Love)

Best Character Shin Sung Rok, Bong Tae Gyu, Park Ki Woong, Yoon Jong Hoon (Return)

Best New Actress Lee Yoo Young (Your Honor)

Best New Actor Ahn Hyo Seop (30 but 17)*

