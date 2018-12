Begini Sosok Lee Sun Bin, Kekasih dari Lee Kwang Soo

SEOUL – Penghujung tahun 2018 ini publik dibuat heboh dengan kabar kencannya Lee Sun Bin dan Lee Kwang Soo. Pihak agensi dari Kwang Soo sendiri sudah mengonfirmasi kabar bahagia ini pada Senin (31/12/18).

Sebelum memulai debutnya di bidang akting, aktris kelahiran 1994 ini sempat membintangi tiga video musik yang dirilis oleh KT Music. Lalu ia memulai karier aktingnya pada 2014 dengan membintangi drama Saint Wang Xizhi di Tiongkok.

Kemudian pada awal tahun 2016, aktris cantik ini memulai debut di negara asalnya Korea Selatan. Saat itu ia membintangi drama milik JTBC, Madame Antoine, dan mendapatkan kesan yang sangat baik.

Juni 2016, pemilik nama asli Lee Jinkyung ini mendapat peran sebagai seorang anggota dari tim penipu profesional. Drama yang dibintanginya bersama Seo In Guk dan Ma Deongsok ini berhasil meraih rating tertinggi di OCN.

Bulan berikutnya, agensi Wellmade Yedang (saat ini Imagine Asia) mengumumkan bahwa Sun Bin akan debut dalam sebuah girlband bersama Yoon Seo. Sebelum debutnya itu, ia pernah menjadi peserta di acara I Can See Your Voice dan King of Mask Singer.

Oktober 2016, aktris yang lahir di Cheonan, Chungcheong Selatan, Korea Selatan terpilih menjadi model sebuah produk diet serta membintangi video iklan mereka. Pihak dari brand produk diet itu mengungkap bahwa pesona Sun Bin yang penuh warna dan talenta yang melimpahnya itu disukai semua usia. Pada bulan yang sama, ia juga terpilih menjadi model brand MCM, produk yang sering menggunakan EXO, CL, hingga G-Dragon sebagai model.

Pada 2017, wanita 24 tahun ini berhasil meraih penghargaan pertamanya di dunia akting. Ia mendapat Best New Actress dari ajang penghargaan MBC Drama Awards 2017 berkat perannya di drama Missing 9.

Tak hanya berkecimpung di dunia drama, di tahun 2018 ini Sun Bin juga merambah ke layar lebar untuk menambah pengalaman dan kemampuan aktingnya. Dua film terbaru yang ia mainkan berjudul The Princess and The Matchmaker dan Rampant. Ia juga sempat beradu akting dengan dua aktor kenamaan, Jang Dong Gun dan Hyun Bin.

Mengutip Soompi, Senin (31/12/2018), Sun Bin pernah menyatakan ketertarikannya terhadap Lee Kwang Soo saat menjadi tamu di variety show Running Man 2016 lalu. saat itu ia mengatakan bahwa dengan melihat cara bertengkar Kwang Soo, ia merasa jika mereka sangat cocok.

Menganggapi hal itu, Kwang Soo memberikan candaan dengan mengatakan, “Aku telah memutuskan untuk mulai berkencan dengan Lee Sun Bin. Kami akan mengumumkan pernikahan kami minggu depan.”

Setelah itu, mereka pun berteman baik dan memulai hubungan romantis. Bahkan sebelum mengonfirmasi hubungan mereka kepada pers, pasangan ini sudah secara terbuka memerkenalkan satu sama lain ke teman-teman mereka. Pasangan ini juga sudah menyebut bahwa mereka adalah kekasih di hadapan umum.

