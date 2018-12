Seungri 'BIGBANG' Ungkap Cara Idol Bertukar Nomor HP

SEOUL - Dalam variety show SBS We Will Channel You, Seungri BIGBANG mengungkapkan bagaimana para idol bertukar nomor handphone (HP) satu sama lain.

Dalam siaran yang tayang pada 27 Desember 2018 itu menampilkan Kwanghee ZE:A yang baru saja menyelesaikan wajib militernya. Dalam video yang ditayangkan dalam siaran tersebut, Kwanghee terlihat mengunjungi kafetaria “Inkigayo” untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun.

Sambil menonton rekaman tersebut, Seungri tersenyum dan berkomentar bahwa kafetaria itu benar-benar tempat yang luar biasa. Mendengar hal itu, orang-orang di studio pun bertanya-tanya maksud dari perkataan Seungri.

Maknae BIGBANG itu menjelaskan, “Tidak ada yang diizinkan makan di ruang tunggu Inkigayo, jadi semua artis yang tampil selalu makan di kafetaria di lantai empat. Di situlah banyak hal akhirnya terjadi.”

Lebih lanjut lagi, Seungri mengungkapkan bahwa di kafetaria itu banyak dari idol secara diam-diam bertukar nomor HP di belakang panggung acara musik. Pelantun lagu 1,2,3! ini memberitahu bahwa sandwich di kafetaria itulah yang menjadi media untuk para idol bertukar nomor Handphone.

“Anda tahu sandwich itu? Anda tahu bagaimana mereka dibungkus plastik? Kadang-kadang orang akan membuka satu sisi plastik, memasukkan nomor telepon mereka di dalam dan memberikan [sandwich] kepada seseorang,” ungkapnya seperti dilansir Soompi, Jumat (28/12/2018).

Mendengar penjelasan tersebut, Kwanghee dan para MC tertawa serta menuduh bahwa Seungri telah melakukan hal itu sebelumnya. Namun dengan tegas Seungri membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa cerita itu bukan tentang dirinya.

Seperti diketahui, acara musik mingguan hadir di stasiun televisi Korea salah satunya acara musik milik SBS yakni Inkigayo. Sebagai tempat untuk acara promosi lagu, Inkigayo juga ajang untuk para idol K-pop bertemu dan bertegur sapa. Bahkan tak jarang terjadi interaksi antar idol yang membuat para penggemar senang.

