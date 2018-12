Libur Akhir Tahun, Jessica Iskandar dan Richard Kyle Terbang ke Amerika

JAKARTA - Memasuki liburan akhir tahun, pasangan kekasih Jessica Iskandar dan Richard Kyle diketahui memilih untuk berlibur bersama. Tak hanya berdua, pasangan yang baru tahun ini meresmikan hubungan asmaranya itu juga mengajak serta El Barack untuk berlibur ke Amerika Serikat.

Dalam unggahan foto di akun Instagram keduanya, terlihat kebahagiaan yang begitu besar terpancar dalam tawa mereka. Bahkan, si kecil El Barack juga nampak memperlihatkan kedekatannya dengan Richard Kyle.

"All I want for Christmas is you!," tulis Jedar pada keterangan foto.

"Happy holiday everyone! Love from us," sambungnya

Dalam sebuah foto, terlihat El Barack nampak mendekati Richard yang tengah berpose dengan ibundanya. Dari foto tersebut tentu terlihat bagaimana kasih sayang pria yang akrab disapa Richo tersebut dengan putra kandung dari Jessica Iskandar.

"Beverly Hills that's where we want to be," tulis Richard Kyle.

(sus)