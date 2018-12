VM Look What You Made Me Do Taylor Swift Ditonton 1 Miliar Kali

LOS ANGELES – Taylor Swift menutup tahun 2018 dengan pencapaian luar biasa. Video musik Look What You Made Me Do miliknya telah ditonton sebanyak lebih dari 1 miliar kali di YouTube.

Swift merilis Look What You Made Me Do sebagai single perdana dari album teranyarnya 'Reputation' pada Agustus 2017. 16 bulan setelah itu, Look What You Made Me Do menjadi salah satu video musik yang paling banyak ditonton.

Ini bukan kali pertama Taylor Swift melewati angka satu milyar penonton dalam video musik yang dirilisnya. Sebelum Look What You Made Me Do, sahabat Ed Sheeran ini juga pernah sukses besar dengan video musik Shake It Off, Blank Space, dan Bad Blood yang masing-masing melewati 10 digit penonton.

Selain sudah memiliki sejarah panjang catatan sukses dalam penggarapan video klip, Taylor Swift memang terbilang pintar dalam segi penjualan produk. Album 'Reputation' terasa begitu spesial dengan sistem penjualan yang menarik dan ekslusif.

Tak heran jika semua produk dari mulai CD hingga harga tiket konsernya melambung drastis. Dia bahkan rela menghapus semua koleksi foto yang ada di akun Instagramnya sebelum merilis album 'Reputation' ini.

Sebelum akhirnya meluncurkan Look What You Made Me Do, ia memberikan banyak teaser seperti ular, pertikaian dengan Kim Kardashian dan Kanye West, serta ucapan perpisahan terhadap dirinya sendiri.*

