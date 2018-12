Kalahkan G-Dragon, Chanyeol 'EXO' Memiliki Follower Terbanyak di Instagram

SEOUL – Salah satu member EXO, Chanyeol, berhasil mengalahkan G-Dragon sebagai pemilik pengikut terbanyak di Instagram, mengutip Soompi pada Kamis (27/12/18).

Sebelumnya, Instagram baru saja merilis daftar tahunan akun paling populer di Korea sebagai bagian dari 2018 Instagram Awards. Saat itu, G-Dragon menjadi pemilik followers terbanyak dan diikuti oleh Chanyeol di posisi kedua.

Gelar pemilik followers terbanyak itu sudah dipegang oleh pria yang memiliki nama asli Kwon Ji-Yong itu selama sekitar empat tahun berturut-turut. Namun, hanya kurang dari seminggu, Chanyeol berhasil menjadi selebriti yang paling banyak diikuti di Korea.

Pada 27 Desember 2018, tepatnya pukul 07.40 waktu Korea, rapper EXO ini berhasil memiliki 16.164.403 pengikut di Instagram. Sementara itu, GD memiliki total pengikut di Instagram sebanyak 16.159.217 akun.

Menurut pihak Instagram, Korea Selatan sendiri tumbuh menhadi industri seni paling ramai selama tiga tahun berturut-turut. Untuk itu, Instagram menjadi platform media sosial dalam membagikan momen indah para K-Idol untuk para penggemar.

Tidak hanya Chanyeol, member EXO yang lain juga berhasil memasuki peringkat 10 besar pemilik pengikut terbanyak di Instagram. Seperti Sehun yang berhasil menempati peringkat ketiga.

Meskipun ia tidak mengikuti akun apa pun di Instagram, pemilik akun @oohsehun ini berhasil memiliki jumlah followers sebanyak 14,8 juta.

Sebagai lead vocal di EXO, Baekhyun juga memiliki banyak pengikut di Instagram. Co-direktur kreatif Prive ini memiliki 13,8 juta pengikut dan menempati posisi ke lima terbanyak di Instagram.

Di sisi lain, EXO saat ini sedang disibukkan dengan berbagai penampilan di acara akhir tahun sambil mempromosikan album terbaru mereka yang berjudul Love Shot. EXO kini juga mulai disibukkan menjadi bintang tamu di berbagai variety show.

Bahkan, dikabarkan bahwa EXO akan memiliki acara variety show yang menampilkan seluruh member. Acara yang bertajuk Travel the World on EXO Ladder ini akan tayang pada 21 Januari 2019 mendatang. Travel the World on EXO Ladder ini akan menampilkan para member yang melakukan perjalanan di Kaohsiung dan Kenting, Taiwan.

Dalam video preview yang dibagikan, para member tampak menghabiskan waktunya dalam berbagai kegiatan, mulai dari berenang, kuliner, dan lain-lain.

(edh)