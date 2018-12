Drama Baru Lee Seung Gi dan Suzy Rilis Jadwal Tayang Resmi

SEOUL – Drama terbaru Lee Seung Gi dan Bae Suzy, Vagabond, akhirnya merilis jadwal penayangan resmi. Pada Rabu (26/12/2018), SBS mengumumkan bahwa Vagabond akan menempati slot tayang Rabu-Kamis dan memulai debutnya pada Mei 2019.

Vagabond merupakan serial mata-mata yang berkisah tentang seorang pria yang mengalami insiden tak terduga. Ketika pria tersebut berusaha untuk mencari tahu tentang kecelakaan itu, dia malah menemukan fakta lain seputar kasus mega-korupsi.

Dalam drama itu, Lee Seung Gi berperan sebagai Cha Dal Gun, seorang stuntman yang mencoba mengungkap insiden kecelakaan pesawat misterius yang menimpanya. Sementara Suzy berlakon sebagai Go Hae Ri, agen mata-mata National Intelligence Service (NIS).

Go Hae Ri merupakan putri dari Go Kang Chul, seorang marinir yang tewas dalam sebuah insiden tragis. Menjadi kepala keluarga sepeninggalan sang ayah, memotivasi Go untuk menjadi PNS level 7.

Serial Vagabond merupakan proyek kolaborasi kedua bagi Lee Seung Gi dan Suzy yang pada 2013. Tak hanya untuk kedua aktor tersebut, Vagabond juga menjadi duet keempat bagi penulis skenario Jang Young Chul dan Jung Kyung Soon dengan sutradara Yoo In Sik.

Ketiganya pernah berkolaborasi dalam Giant (2010), History of Salaryman (2012), dan Incarnation of Money (2013). Proses syuting yang mengambil tempat di Portugal, Korea Selatan, dan Marokko, merupakan proyek praproduksi yang dimulai pada Juni 2018.

Drama ini digadang-gadang menjadi salah satu drama termahal yang pernah digarap Korea Selatan karena menghabiskan dana produksi sebesar KRW20 miliar atau setara Rp254,1 miliar. *

