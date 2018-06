SEOUL - Debut sebagai idol Kpop, Bae Suzy kini lebih dikenal sebagai penyanyi solo dan aktris berkat aktingnya di beberapa drama. Baru-baru ini, Suzy mengungkapkan jika dirinya merasa banyak kehilangan waktu dan kurang istirahat. Hal tersebut ia ungkapkan dalam wawancaranya dengan Elle.

"Aku sudah bekerja keras secara konsisten tanpa istirahat selama ini. Suatu hari aku menyadari bahwa ternyata waktu telah berlalu dengan cepat," ungkap dia seperti dilansir dari Soompi, Rabu (6/6/2018).

Kemudian ia menambahkan, "Lalu, aku juga menyadari ada saat di mana hasil kerja kerasku tidak sebaik yang aku harapkan."

Menariknya, hal tersebut kemudian tidak membuat bintang While You Were Sleeping tersebut menyerah begitu saja dengan karier-nya selama ini. Ia kemudian mengungkapkan salah satu prinsip yang terus ia pegang.

"Aku mulai mengatakan kepada diriku sendiri, bahwa tidak semua yang aku kerjakan berjalan dengan baik. Semuanya adalah pelajaran yang dapat membantuku untuk menjadi lebih baik dipekerjaanku berikutnya," ungkap perempuan kelahiran 10 Oktober 1994.

Untuk saat ini, mantan pacar aktor Lee Min Ho tersebut mengungkapkan jika dirinya akan terus menyeimbangkan karier akting dan musiknya.

 

"Aku akan melakukan keduanya. Dan aku berharap orang akan melihatku sebagai orang yang mampu melakukan keduanya. Aku sangat suka hal yang membuatku tertarik," tegasnya.

Sekadar informasi, Suzy akan kembali berakting ke layar kaca dalam drama berjudul Vegabond. Dalam drama tersebut ia akan berperan sebagai Go Hae Ri yang merupakan seorang agen NIS (badan intelijen Korea Selatan). Meski terlihat patriotik, tapi Go Hae Ri bergabung dengan NIS hanya karena dia ingin membantu membiayai hidup adik dan ibunya setelah ayahnya meninggal dalam tugas.

Drama bergenre thriiler-action ini bercerita tentang seorang pria yang terlibat dalam kecelakaan pesawat dan tanpa sengaja mengetahui adanya skandal korupsi nasional. Menariknya, Vegabond juga akan menjadi reuni-nya dengan aktor Lee Seung Gi setelah 5 tahun. Seperti yang kita tahu sebelumnya mereka bertemu pertama kali dalam drama Gu Famili Book, pada 2013.

