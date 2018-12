Usaha Bareng, Boy William dan Kekasih Makin Mesra

JAKARTA - Boy William dan kekasihnya Karen Vendela tak hanya sebagai sepasang kekasih tetapi juga rekan menjalani hidup. Tak sekadar pacaran dan menghabiskan waktu bersama, Boy dan Karen turut usaha bersama sebagai jalan untuk meraih mimpi di masa depan.

Pemain Dimsum Martabak itu, kini melebarkan bisnis di bidang clothing line bernama Third Day Co. Sebab Boy dan Karen mempunyai kesamaan visi dalam hal fesyen. Bisnis ini juga memudahkan mereka untuk tampil kompak di depan publik.

Baca Juga: Sukses Besar di Bandung, Tulus Akan Gelar Konser Tunggal di Jakarta

Baca Juga: Mbah Mijan Klarifikasi Syahrini Bukan Dilamar Reino Barack

"Awalnya secara tak sengaja menemukan label Third Day Co. di media sosial Instagram. Setelah beberapa saat melihat jenis pakaian yang Third Day Co. tawarkan, saya merasa cocok dengan gaya pakaian label tersebut dan akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi," ujar Boy William dalam keterangan yang diterima Okezone.

Ketika terjun ke bisnis ini, Boy dan Karen menggarapnya dengan serius. Mereka turun langsung di tahap produksi seperti membuat disain hingga bahan yang digunakan.

Alasan dirinya mau serius berjibaku di bisnis ini adalah karena dirinya merasa kesulitan menentukan item fesyen yang cocok ketika membeli. Dengan membuat sendiri, Boy dan Karen lebih mudah tampil yang sesuai visi fesyennya.

"Saya membuat koleksi ini, karena inilah jenis pakaian yang ingin saya kenakan. Daripada harus membeli pakaian di toko lain, kenapa enggak saya buat sendiri," sambung Boy.

Intensitas pertemuan Boy dan Karen pun makin sering ketika menggarap Third Day Co. Diakui olehnya kegiatan ini membuat mereka semakin mesra.

(aln)