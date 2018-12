Denada Dapat Pesan Mengharukan dari Shakira saat Ulang Tahun

SINGAPURA – Denada Tambunan baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada Kamis (20/12/2018) di rumah sakit Singapura tempat dimana sang putri, Shakira Aurum dirawat.

Dalam suasana yang sederhana tersebut, ibu satu anak ini masih bisa tetap tersenyum menyambut pertambahan usianya yang kini genap 40 tahun. Denada pun mendapatkan sebuah pesan yang ditulis langsung oleh Shakira. Pada surat Shakira tersebut, terucap sebuah ucapan selamat ulang tahun serta doa untuk wanita hebat yang dipanggilnya ibu itu.

“Happy birthday ibu, I love you, semoga panjang umur,” bunyi pesan tersebut yang kemudian diunggah Denada di akun instagram miliknya.

Tak berapa lama kemudian, mantan kekasih Ihsan Tarore itu kembali mengunggah momen kebahagiaannya bersama keluarga, termasuk pula si kecil Shakira. Dalam unggahannya tersebut, tampak Denada tersenyum bahagia sambil memegang kue ulang tahun yang tak kalah cantiknya.

“Thank you for the surprise visit yesterday @clarasuu. And you brought my favorite cake! Very sweet and thoughtful of you Clara. Thank you so much. God bless you,” tulis Denada.

Atas unggahan yang dibagikan kepada 1,3 juta followersnya, Denada pun banyak mendapat ucapan selamat terutama dari para sahabat selebriti seperti Marcelino Lefrand, Shanty, hingga Prilly Latuconsina.

“Happy birthday kaka,” kata Prilly.

“Selamat ulang tahun Denada, doaku selalu menyertaimu, Shakira dan seluruh keluarga besar,” sambung Marcelino.

(LID)