Eiza Gonzales Main di Spinn Off Fast & Furious, Hobbs & Shaw

LOS ANGELES - Eiza Gonzales rupanya bakal terlibat dengan film terbaru waralaba Fast & Furious. Ya, aktris cantik ini memainkan karakter baru dalam spinn off Fast & Furious yang bertajuk HOBBS & SHAW.

Baca Juga: Vanessa Kirby Akan Bintangi Spinoff Fast & Furious bersama Dwayne Johnson

Jika melihat dari unggahan Dwayne Johnson, Eiza akan memerankan karakter dengan panggilan Madam M. Kabar lain menyebut jika Eiza akan menjadi bagian dari tim wanita bersama agen MI6, Vanessa Kirby yang tak lain adalah adik karakter Deckard Shaw.

"Di set HOBBS & SHAW dengan Eiza Gonzalez. Dia akan menghidupkan karakter Madam M," ungkap Johnson lewat postingan di Instagram pribadinya.

Film tersebut akan berfokus pada karakter yang diperankan oleh Dwayne Johnson dan Jason Statham, yakni Hobbs dan Shaw. Seperti judul film terbarunya nanti, Hoobs dan Shaw akan tampil kompak menyelamatkan dunia dari berbagai tindak kejahatan.

Sebagaimana diketahui, Fast Furious menjadi film yang populer dalam beberapa tahun belakangan. Apalagi film ini menambahkan karakter-karakter pemain top, mulai dari Dwayne Johnson atau biasa dikenal dengan The Rock hingga munculnya Jason Statham yang memerankan sosok Shaw.

Baca Juga: Angel Lelga Beberkan Vicky Prasetyo Sering Pakai Obat Kuat Pasca-menikah

Cerita HOBBS & SHAW lahir lantaran melihat karakter Hoobs dan Shaw yang begitu kuat dalam film terdahulunya, The Fate of The Furious. Akting dari Johnson dan Statham yang menghidupkan kedua karakter di atas mendapat tempat di hati pecinta Fast & Furious setelah kekompakan mereka sepanjang The Fate of The Furious.

(LID)