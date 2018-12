SEOUL – L ‘INFINITE’ akan comeback ke layar kaca setelah sukses membintangi Miss Hammurabi, medio Juli 2018. Kali ini, dia menerima tawaran untuk membintangi drama romantis terbaru KBS2, One and Only Love.

Kabar baik itu dikonfirmasi Woollim Entertainment, pada hari ini (17/12/2018). “ Kim Myung Soo (nama asli L ‘INFINITE’) memilih drama KBS2, One and Only Love, sebagai proyek aktingnya ke depan,” ungkap agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi.

Serial One and Only Love merupakan drama romantis tidak biasa yang berkisah tentang seorang malaikat dan ballerina. L akan berperan sebagai Dan, malaikat yang tak kenal takut dan selalu optimistis.

Dalam drama itu, L ‘INFINITE’ akan beradu akting dengan aktris 30 but 17, Shin Hye Sun, yang mengumumkan keterlibatannya dalam proyek tersebut pada 11 Desember 2018. Shin Hye Sun akan berperan sebagai Lee Yeon Seo, seorang pewaris tahta keluarga kaya yang terkenal cantik.

Namun, Lee Yeon Seo kehilangan penglihatannya dalam sebuah kecelakaan yang membuat dia harus menghempaskan impiannya sebagai seorang ballerina. Kehilangan penglihatan kemudian membuat Lee menjadi pribadi yang tertutup, ketus, dan tak mudah percaya kepada orang lain.

Kehidupan Lee Yeon Seo mulai berubah ketika dia bertemu dengan Dan yang akan menghangatkan hatinya yang telah membeku. Perlahan, dia mulai percaya akan adanya cinta sejati dan menjadi pribadi yang lebih matang.

Selain mengamankan satu proyek akting pada tahun depan, L ‘INFINITE’ juga memastikan akan merilis album solo pada akhir 2018. “Kalau penggarapan albumku lebih cepat, maka kalian (fans) akan melihatku comeback sebagai penyanyi terlebih dahulu. Tapi kalau aku menerima tawaran akting, maka aku akan lebih dahulu comeback sebagai aktor,” ungkap idol 26 tahun tersebut.

Sementara itu, One and Only Love dijadwalkan mulai tayang pada semester I 2019.*

(SIS)