JAKARTA – Krisdayanti (KD) dan sang suami, Raul Lemos, merayakan pertambahan usia putra bungsunya, Kellen Alexander Lemos, yang ke-6. Pesta meriah bertema Army itu, kemudian dibagikan KD lewat akun Instagram pribadinya pada 15 Desember 2018.

Dalam salah satu unggahannya, Kellen tampak terpukau melihat kue ulang tahun tiga tingkat berhiaskan tank militer. “Another adventure filled year awaits you Kellen. (Tahun penuh petualangan lainnya menantimu, Kellen),” tulis KD dalam unggahannya.

Baca juga: Terjun ke Dunia Politik Jadi Target Krisdayanti Tahun Depan

Unggahan itu dibanjiri lebih dari 13.800 likes dan 134 komentar. Dari ratusan komentar itu, ada ucapan selamat dari Ashanty, artis sekaligus istri Anang Hermansyah, mantan suami KD. “Happy birthday Kellen sayang. Anak saleh Mama dan Papa. Wish you all the best (Berdoa yang terbaik untukmu),” tulis Ashanty dalam komentarnya.

Ternyata komentar Ashanty itu, mendapatkan respons berbeda dari para warganet. Sebagian besar dari mereka, mempertanyakan kenapa tidak ada ucapan selamat dari Aurel Hermansyah. “Kok enggak ada ucapan selamat ulang tahun dari Kak Loly (Aurel) ya?” tanya seorang warganet.

“Kasihan ya enggak ada ucapan selamat ulang tahun dari Kak Loly dan Kak Jiel @aurelie.hermansyah @azriel_hermansyah. Cuma Bunda Ashanty saja yang memberikan ucapan (selamat ulang tahun),” imbuh netizen lainnya.

Baca juga: Vanessa Angel Temukan Kondom di Tas Dwi Andhika

Pada perayaan ulang tahun Kellen tahun ini, Aurel dan Azriel memang tidak terlihat hadir. Hal ini karena pada hari bersamaan, keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty merayakan ulang tahun sang adik, Arsy, di Bali.

Potret bahagia keluarga yang awam disapa A6 itu pun sempat dibagikan Aurel lewat akun Instagram pribadinya, pada 14 Desember silam.*

(SIS)