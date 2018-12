JAKARTA – Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty kini tengah berbahagia, pasalnya anak pertama mereka, Arsy Addara Musicia Nurhermansyah kini tengah merayakan ulang tahun ke empat.

Seperti kebanyakan anak kecil lainnya yang punya konsep pestanya sendiri, Arsy pun jauh hari sudah request kepada orangtuanya untuk membuatkan pesta dengan bertemakan kuda pony. Maka bertempat di Taman Safari Bogor, Jawa Barat, keluarga yang biasa disapa Asix itu merayakan ulang tahun Arsy pada Jumat,14 Desember 2018.

“As her wish to celebrate her birthday party, maunya tema little pony,” tulis Ashanty di laman instagram miliknya.

Pada unggahan tersebut, tampak little pony menghiasi arena ulang tahun putri kecil Anang dan Ashanty. Terlihat pula rona bahagia Arsy yang merayakan ulang tahunnya kala itu.

(Baca juga: Orang Tak Dikenal Bakar Dupa dan Kemenyan di Rumah Makan Keluarga Ashanty)

(Baca juga: 3 Wanita Ini Pernah Mengisi Hati Denny Sumargo, Nomor 1 Ngaku Punya Anak)

Namun satu hal yang menggugah hati warganet sebelum kebahagiaan itu terjadi adalah curahan hati Ashanty. Dimana sang putri, Arsy pernah pula mendapat bully yang membuat ibu empat anak itu merasa sakit hatinya. Curhat itu kemudian ia tuangkan dalam unggahan sebelumnya.

“Dulu pas Arsy lahir itu kecil banget, sampai ada yang bilang Arsy bayi kecil tapi tua, sama kayak aku ada warna gelap di bagian matanya. Kalau dipikirin kok ada yah orang tega banget ngatain Arsy kayak begitu. Karena semua ibu pasti akan berjuang untuk anak-anaknya,” kata Ashanty.

Seiring tumbuh kembang putri kecilnya itu, Arsy kini terlihat cantik, aktif dan pintar. Itulah yang membuat Ashanty bangga akan sang anak. Dijelaskan oleh istri Anang itu, Arsy pun tumbuh selayaknya anak seusia dia.

Dimana Arsy kini senang bermain, bersolek dan berperilaku sebagai anak manis. “Yang paling aku kaget adalah Arsy senang pakai hijab, enggak suka pakai pakaian yang terbuka. Lagunya pun lagu islami. Semoga akan selalu seperti itu ya nak,” lanjut Ashanty.

“4 tahun sudah usia Arsy sekarang, bunda selalu bangga sama perkembangan Arsy mulai dari lahir sampai hari ini,” pungkas Ashanty.

(sus)