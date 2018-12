JAKARTA – Denada ingin memberikan sebuah kebahagiaan kecil yang ditunjukkan untuk putri semata wayangnya, Shakira Aurum yang pada Selasa lalu merayakan ulang tahunnya yang ke 6.

Sebagai seorang ibu, melihat tawa bahagia sang putri tentu memberikan semangat pula bagi dirinya. Terlebih Shakira yang kini tengah berjuang melawan penyakit leukemia di Rumah Sakit National University, Singapura. Maka pada hari yang berbahagia itu, Denada menyiapkan sebuah kejutan untuk anak semata wayangnya, Shakira.

Dengan mengenakan kostum hello kitty, serta pesta yang diadakan di play room, teman sebaya Shakira pun turut bergembira menyambut pesta yang bertemakan LOL tersebut. Sementara itu sang putri pun meminta pakaian serupa dengan salah satu karakter LOL dan telah diwujudkan oleh Denada.

(Baca juga: Denada Gelar Pesta Ulang Tahun untuk Shakira)

“11 Desember lalu ulang tahun Shakira, 6 bulan lebih dia hidup di lingkungan yang baru. Sungguh bukan hal yang mudah baginya untuk menerima itu semua,” tulis Denada, Jumat (14/12/2018).

“Maka di hari ulang tahunnya kali ini, aku hanya ingin dia betul-betul bahagia dan merasa terhibur,” lanjut Dena.

Selain memberikan pesta ulang tahun impian untuk Shakira, Denada juga telah meminta tim medis untuk sejenak menunda jadwal chemo sang putri selama dua hari.

(Baca juga: Hotman Paris Sindir Wanita yang Mengaku Ditaksirnya)

Hal itu dilakukan agar sang putri benar-benar secara leluasa untuk bisa merayakan hari spesialnya itu. Beruntung, tim dokter pun mengizinkannya. Sehingga pada Jumat kemarin Denada beserta keluarga dan kerabat bisa merayakan ulang tahun Shakira.

Sesudah acara, dengan polos Shakira mengatakan terima kasihnya kepada Denada. Ibu yang telah mewujudkan pesta impiannya. “Thank you ibu, I had a the best birthday party, aku hanya bisa menjawab my pleasure baby, anything for you. Terima kasih ya Allah,” tulis Denada di unggahan berikutnya.

(sus)