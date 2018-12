JAKARTA - Putri semata wayang Denada, Shakira Aurum baru saja merayakan ulang tahun yang ke-6, Jumat (14/12/2018). Di pesta ulang tahunnya, Shakira ternyata mengajukan dua permintaan kepada Denada.

Untuk tampil di hari spesialnya, Shakira menginginkan berpakaian seperti salah satu tokoh mainan LOL Surprise. Selanjutnya, ia menginginkan karakter Hello Kitty hadir di pesta yang diselenggarakan di rumah sakit itu.

Untuk mengabulkan permintaan kedua Shakira, Denada awalnya merasa kesulitan. Hal tersebut lantaran pihak rumah sakit memiliki pertimbangan sendiri untuk mengizinkan agen maskot masuk ke lingkungan mereka.

Tak habis ide, Denada pun akhirnya memutuskan untuk menjadi badut Hello Kitty tanpa sepengetahuan sang putri. Usaha Denada pun membuahkan hasil. Shakira begitu senang saat melihat tokoh kartun kesukaannya datang.

"Sepanjang pesta, dia pegang tangan Hello Kitty. 'I love you Hello Kitty. Thank you for coming to my party', 'i love your dress Hello Kitty', 'Let’s dance Hello Kitty'," tulis Denada mengawali unggahannya seperti dikutip Okezone.

"Tidak sedetikpun dia tau, bahwa aku yang ada di dalam kostum Hello Kitty itu 🤗. . Alhamdulillah, terimakasih Yaa Allah, aku bisa melihat kegembiraan itu di wajahnya. Matanya yang menyala dengan semangat," lanjutnya.

Segala perjuangan Denanda untuk memberikan pesta berkesan untuk Shakira pun terbayarkan. Gadis kecil berusia 6 tahun itu pun mengatakan bahwa acara tersebut adalah pesta terbaik selama hidupnya.

"Malamnya dia Shakira) pegang tanganku. Dia bilang, 'Thank you Ibu. I had the BEST birthday party!!!' My pleasure baby, apapun segalanya untukmu. Terimakasih Yaa Allah ❤️😘," pungkas wanita 39 tahun itu.

Seperti diketahui, Shakira Aurum, putri mantan pasangan suami istri Denada dan Jerry Aurum sudah menetap di Singapura selama 6 bulan. Hal tersebut lantaran Shakira tengah berada dalam masa pengobatan di salah satu rumah sakit di negara tersebut.

(sus)