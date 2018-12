JAKARTA - Reuni Spice Girls tampaknya memang sudah sangat ditunggu oleh para penggemarnya. Namun ternyata, bukan hanya reuni, mereka juga melakukan aksi sosial.

Dilansir Sindonews, Spice Girls meluncurkan koleksi pakaian terbatas untuk comic relief. Kabar ini dibagikan langsung grup vocal perempuan itu saat mengisi acara di The Jonathan Ross Show.

Dilansir Independent, Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton, Victoria Adams, dan Melanie Chisholm mengungkap bahwa mereka meluncurkan edisi pakaian edisi terbatas yang akan mencakup T-shirt, sweatshirt dan hoodie yang dihiasi dengan tagar #IWANNABEASPICEGIRL yaitu sebuah single pertama mereka yang bertajuk Wannabe 1996.

Baca Juga: Jatuh dari Tangga, Mel B 'Spice Girl' Alami Patah Tulang Rusuk dan Tangannya

Mereka juga mengumumkan bahwa 100% dari hasil penjualan koleksi tersebut akan disumbangkan untuk Comic Relief's Gender Justice yang membantu kesetaraan bagi perempuan dan anak perempuan di Inggris.

Comic Relief telah mendanai program-program yang menangani kekerasan seksual dan domestik berbasis gender serta mendukung pemberdayaan perempuan juga gadis sejak 1985. Hasil penjualan ini akan membantu mendorong sebuah perubahan.

"Kesetaraan dan pergerakan kekuatan manusia selalu menjadi inti dari band. Ini tentang persamaan untuk semua, 'setiap laki-laki dan setiap perempuan',"kata Spice Girls dalam sebuah pernyataan.

"Kami baru-baru ini menemukan bahwa kegiatan amal terfokus pada masalah yang dihadapi oleh perempuan yang tidak mendapatkan dana yang sangat mereka butuhkan, sehingga meluncurkan kampanye untuk mengumpulkan dana untuk masalah ini sangat penting bagi kami dan area yang kami ingin dukung," tambahnya.

Koleksi ini bisa didapat melalui Represent dan hanya akan dijual selama tiga minggu. Liz Warner selaku chief executive Comic Relief, mengatakan bahwa Spice Girls merupakan partnert yang sempurna untuk kolaborasi yang selalu memberikan semangat dan kekuatan wanita.

"Saat ini, gerakan kesetaraan ini menyatukan dunia dengan cara yang paling spektakuler dan hadiah yang sangat murah hati ini akan membantu kami mendukung lebih banyak organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Inggris," kata Warner.

“Kami bangga menjadi orang yang membawa ini bersama Spice Girls dan berharap dapat melihat perbedaan yang bisa kita buat bersama," tambahnya.

Ini bukan pertama kalinya Spice Girls bekerjasama dengan Comic Relief. Pada 1997, single Spice Girls bekerja sama dan menjadikan Who Do You Think You Are menjadi lagu resmi amal.

(edh)