SEOUL - Pagelaran ajang penghargaan MAMA 2018 masih hangat jadi perbincangan publik. Salah satu yang masih banyak dibahas adalah penampilan seorang member grup vocal MAMAMOO, Hwasa yang dianggap terlalu seksi.

Dalam acara yang bertajuk MAMA 2018 Fansโ€™ Choice in Japan yang digelar 12 Desember kemarin, Hwasa mengenakan setelan berwarna merah yang super seksi sehingga memperlihatkan sedikit bagian pantatnya.

Atas aksinya tersebut, berita tentang penampilannya menduduki peringkat tinggi di daftar artikel Naver. Pada 13 Desember, Hwasa berada di peringkat 1 dalam daftar pencarian realtime di Naver.

Hal itu pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen. Banyak yang menilai penampilannya di atas panggung sangat keren, namun tak sedikit yang mencibirnya. Bahkan seorang netizen merasa malu saat menonton pertunjukan itu bersama keluarganya.

Melihat hal tersebut, agensi MAMAMOO, RBW Entertaiment merespon kontroversi kostum yang dikenakan Hwasa. RBW Entertainment menyatakan mereka tak berniat memicu kontroversi lewat pakaian Hwasa.

โ€œKami tidak tahu pakaian itu akan menjadi topik yang panas. Kami hanya memilih pakaian yang cocok dengan lagu yang dia nyanyikan di atas panggung, seperti biasanya,โ€ ungkap agensi seperti dilansir Soompi, Jumat ( 14/12/2018).

Seperti diketahui grup vocal MAMAMOO memang terkenal dengan imej seksi dan kemampuan bernyanyi para member yang patut diacungi jempol. Memulai debut pada tahun 2014 lewat lagu Mr. Ambiguous, MAMAMOO dianggap sebagai debut K-pop terbaik tahun 2014 menurut beberapa kritikus musik.

Last time I felt this overwhelming stage performance was when 2ne1 performed last MAMA 2015. MAMA say thank you to MAMAMOO. Queen Hwasa is on fire ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜ pic.twitter.com/oeJBYZVsvK— โš”๏ธ MJJJ โš”๏ธ (@flyinseo) December 12, 2018