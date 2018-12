JAKARTA - Tak seperti biasanya, belakangan ini selebgram Anya Geraldine jarang mengunggah kegiatannya di Instagram. Anya, terakhir kali membagikan foto dan video di Instagram pada 5 hari lalu tepatnya Jumat (7/12/2018).

Lima hari berlalu, akhirnya pada malam hari kemarin, Selasa (11/12/2018), Anya kembali mengunggah update terbarunya. Rupanya, Anya kini tengah di rawat di rumah sakit. Oleh sebab itu, mantan kekasih Bio One ini tak aktif di Instagram.

Dalam unggahannya itu, Anya nampak tengah duduk di ranjang rumah sakit. Ia pun mengenakan pakaian khas rumah sakit tersebut. Dalam dekapannya terdapat satu rangkaian bunga dengan alas biru.

Selang infus pun nampak pada salah satu lengannya. Di kolom keterangan tempat, Anya mengatakan bahwa dirinya tengah di rawat di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Jakarta Selatan.

"Terima kasih atas doanya teman-teman semua??????. Maaf aku lagi jarang update beberapa hari ini. Semoga (aku) cepat sembuh biar bisa berkegiatan dan update lagi. Love you all," tulis Anya seperti dikutip Okezone dari Instagram.

Unggahan tersebut pun langsung menyita perhatian warganet. Lewat kolom komentar mereka mendoakan kesembuhan untuk Anya.

"Kak Anya sakit, aku sedih. Cepat sembuh ya kak semoga cwpat beraktivitas lagi," ujar salah satu warganet.

"Get well soon, sorry ya cuma bisa ngirim, enggak bisa jenguk langsung," ujar salah seorang teman selebgram 22 tahun itu.

Lewat kolom komentar pula Anya mengatakan bahwa kini dirinya tengah berhadapan dengan penyakit demam berdarah. Hal tersebut dikatakan Anya pada seseorang yang menanyakan penyakit yang kini dideritanya.

Beberapa momen di rumah sakit pun sempat diabadikan Anya melalui unggahan di Insta Storiesnya.

Seperti dalam sebuah video singkat, Anya nampak didampingi sang kekasih. Bahkan, kekasih anya mengecup mesra bagian dahi hingga pipinya.

(edh)