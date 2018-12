JAKARTA - Perasaan bahagia sekaligus bangga kini tengah dirasakan oleh aktor Gading Marten. Dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2018 yang digelar sehari lalu, Gading berhasil memenangkan penghargaan sebagai aktor utama pria terbaik.

Tak hanya sekadar menyabet penghargaan tersebut, Gading pun turut berbahagia lanrana mendapatkan ucapan selamat dari keluarganya. Begitupun dari sang istri Gisella Anastasia dan putri mereka, Gempita.

Meskipun kini Gisel dan Gading akan dihadapkan dengan perceraian, namun hal tersebut tak membuat keduanya saling bermusuhan. Mereka pun tetap memperlihatkan hubunga baik di hadapan publik.

Seperti dalam video ucapan selamat yang diunggah oleh Gisel di akun Instagramnya. Dalam video tersebut, nampak putri mereka, Gempi duduk di atas tempat tidur sembari memegang piala kebanggaan sang ayah.

Direkam oleh Gisel, Gempi pun memberikan ucapan selamat kepada sang ayah.

"Congratulation papa buat best actornya. I love you," ujar si kecil Gempi sembari menyuarakan kecupan untuk sang ayah, seperti dikutip Okezone dari Instagram Gisel.

Sementara itu, di akhir video, terdengar suara Gisel yang turut bersorak gembira untuk pencapaian Gading. Tak hanya itu, wanita 28 tahun tersebut menyisipkan tulisan selamat kepada sang suami.

"Selamat papa Gading aktor terbaik FFI 2018! Bravo," tulis Gisel dengan menyisipkan beberpa emotikon dukungan.

Unggahan yang sama pun dibagikan oleh Gading di akun Instagramnya. Membalas ucapan selamat dari Gempi dam Gisel, Gading pun berterima kasih kepada istri dan anak perempuannya.

Lebih jauh, Gading berharap bahwa piala tersebut dapat membuat Gempi bangga terhadapnya.

"Makasi sayangnya papa. Semuanya buat kamu sayang. Mudah-mudahan suatu saat kamu bangga punya papa. You are my everything ?? i love you," ucap Gading untuk sang putri.

"Terima kasih mamaisel @gisel_la videonya yahh ??,," pungkas Gading yang kali ini ditujukan untuk Gisella Anastasia.

Seperti diketahui, kendati saat ini Gisella Anastasia dan Gading Marten tengah dihadapkan dengan kasus perceraian mereka, namun pasangan ini tetap berhubungan baik. Bahkan demi putri tunggal mereka, Gading dam Gisel pun masih tetap menyebut satu sama lainnya dengan panggilan Papa dan Mama

(edh)