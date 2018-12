SEOUL - Setelah ditinggal dua personelnya, boyband B1A4 bersiap menyapa kembali penggemarnya lewat fan meeting bertajuk ‘Be The One All For One’. Event tersebut, akan digelar di Olympic Park, Seoul, Korea Selatan, pada 5 Januari 2019, pukul 17.00 KST (!5.00 WIB).

Kepastian event tersebut diumumkan WM Entertainment lewat situs fans club resmi B1A4, pada Senin (10/12/2018). “Bertemu dengan para BANA (sebutan fans B1A4) adalah jadwal pasti grup itu pada tahun baru. Fan meeting tersebut akan menjadi hal pertama yang dilakukan B1A4 untuk memulai tahun 2019,” ungkap agensi tersebut.

Fan meeting itu, menurut WM Entertainment, sekaligus menjadi event perdana bagi B1A4 dengan tiga personel: CNU, Sandeul, dan Gongchan. Seperti diketahui, Jinyoung dan Baro memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan WM Entertainment, pada 30 Juni 2018.

Sekadar informasi, kontrak B1A4 awalnya berakhir pada 23 April 2018, namun diperpanjang hingga akhir Juni 2018. Hal itu dilakukan untuk membahas berbagai kemungkinan antara agensi itu dengan kelima personel B1A4. Namun pada akhirnya, Jinyoung dan Baro memutuskan mundur dari agensi tersebut.

Meski begitu, WM Entertainment diketahui mendukung keputusan yang telah diambil Jinyoung dan Baro dan dengan tulus mendukung karier keduanya di masa depan. Pada 18 Juli 2018, Jinyoung memutuskan menandatangani kontrak eksklusif dengan LINK8 Entertainment. Sementara Baro diketahui berlabuh dengan HODU&U Entertainment pada 17 Juli 2018.

B1A4 memulai debutnya pada 2011 lewat single OK yang dilanjutkan dengan lagu hits lainnya, seperti What’s Happening, Solo Day, Lonely, Baby Good Night, dan A Lie.*

