JAKARTA - Aurel Hermansyah belum lama ini menjalani sesi pemotretan bersama teman-teman artisnya. Terinspirasi dari putri-putri dalam karakter Disney, Aurel memerankan Putri Jasmine, kekasih dari Aladin di Kisah 1001 Malam.

Anak perempuan dari artis Anang Hermansyah tersebut, mengenakan pakaian persis Putri Jasmine.

Aurel mengenakan setelah crop top dan celana panjang warna biru muda, rambutnya pun ditata menyerupai karakter asli animasinya, yaitu dikuncir ponytail dengan beberapa kali pengulangan ikat ranbut, dan diberi bando sebagai penyempurna.

Aurel yang memiliki warna kulit sawo matang, terlihat makin eksotis dan manis. Wajahnya dipulas make up dengan pilihan warna nude, hingga lipstik pun berwarna jingga kecoklatan yang membuatnya semakin cantik tapi natural.

Kakak dari Azriel ini selalu tersenyum dalam setiap foto yang mengabadikan dirinya bak putri raja. Aurel juga mengenakan sepatu yang melancip di ujung depan, sementara latar belakang foto berupa suasana khas kerajaan Timur Tengah yang mewah, sehingga membuat Aurel seolah-olah Putri Jasmine versi dunia nyata.

Berkat penampilannya yang diabadikan oleh fotografer pemilik akun FD Photography ini, foto-foto Aurel pun viral dan menuai banyak pujian netizen.

Bagaimana tidak, di antara teman-teman artis lainnya, Aurel lah yang dianggap paling mirip wajah dan tampilannya dengan karakter Putri Jasmine. Seorang netizen bahkan blak-blakan membandingkan wajah semua artis yang turut tergabung dalam pemotretan.

"This is amazing! Love this fan! Yang si Aurel paling pas," tulis @emilyyoungryu.

"Gila sih keren parah," tulis Vicky Shu dalam kolom komentar.

"Koko milih modelnya orangnya tepat semua. Gila parah. Keren semua," tulis @romiirfan97.

Foto yang telah diunggah sekira dua hari lalu ini telah disukai oleh 19 ribu lebih netizen.

Sedangkan, foto Aurel dengan pose lainnya menyita perhatian netizen sekira 18 ribu lebih netizen, jumlah itu semua belum ditambah oleh unggahan ulang yang dilakukan oleh beberapa akun lainnya di Instagram.

(edh)