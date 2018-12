LOS ANGELES – Madonna dan Lady Gaga kembali bersitegang. Kali ini, sang Queen of Pop menuduh Gaga sengaja mencuri quote-nya sepanjang promosi film A Star is Born yang ia bintangi.

Selama proses promosi A Star is Born, Gaga tercatat paling sering mengucapkan satu kalimat yang selalu dia ulang di setiap kesempatan.

Kalimat itu adalah, "Bisa ada 100 orang dalam satu ruangan dan 99 diantaranya tak percaya padamu. Tapi, yang kau perlukan hanyalah 1 orang dan itu bisa mengubah seluruh hidupmu."

Menurut Madonna, kalimat yang terus-terusan diulang oleh Gaga itu adalah quote yang pernah diucapkannya dalam wawancara pada 1980 silam.

Lewat Instagram story miliknya, Madonna mengunggah sebuah video lama. Dalam video itu, penyanyi 60 tahun itu terlihat berkata, "Jika ada 100 orang dalam satu ruangan dan 99 dari mereka bilang menyukainya, aku hanya akan mengingat satu orang yang bilang tidak menyukainya."

Ini bukanlah pertama kalinya Madonna dan Gaga bersitegang. Pada 2012 lalu, Madonna pernah menyebut Gaga reductive. Komentar itu dilontarkan Madonna setelah menilai lagu Born This Way milik Gaga terdengar sama dengan single-nya di tahun 1989, Express Yourself.

Lima tahun berselang, Gaga membalas komentar Madonna. Dalam sebuah tayangan dokumenter Netflix pada 2017, Gaga menyesalkan langkah Madonna yang bicara tentang masalah tersebut di depan publik.

"Memberitahuku bahwa kau berpikir aku brengsek lewat media sama saja seperti seseorang memberiku catatan yang berisi tulisan, 'Temanku berpikir kau seksi,'" kata Gaga seperti dilansir NME.

Setahun sebelumnya, Gaga juga menolak disamakan dengan Madonna. Mantan tunangan Taylor Kinney itu menyebut jika ia dan Madonna berbeda.

"Madonna dan aku berbeda. Aku memainkan banyak instrumen. Aku menulis musikku sendiri. Aku menghabiskan berjam-jam di studio. Aku adalah seorang produser. Aku seorang penulis. Apa yang aku lakukan berbeda," tegasnya.

