JAKARTA - Chacha Frederica turut prihatin dengan kasus endorse kosmetik palsu yang menyeret sahabatnya, Nia Ramadhani. Chacha yakin bahwa kasus tersebut terjadi tanpa ada unsur kesengajaan dari Nia.

Baca Juga: Tanggapan Pihak Nia Ramadhani soal Panggilan Polisi Terkait Endorse Kosmetik Ilegal

Dunia sosial media keartisan memang menjadi lahan subur untuk memasang iklan atau endorse. Tak heran jika kini banyak selebriti Indonesia yang menggunakan media sosialnya untuk memasarkan sebuah produk.

"Ya aku turut prihatinlah. Tapi aku tahu Nia tidak melakukan itu dengan sengaja. Pasti kalau namanya manusia melakukan kesalahan itu wajar," papar Chacha saat ditemui di acara Panasonic Gobel Awards 2018 di Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

"Tapi kita lihat dulu apa? Tapi saya yakin tidak ada unsur kesengajaan di situ. Saya yakinlah orang akan bijak menanggapi itu," sambungnya.

Sejauh ini, Chacha bahkan belum mendengar langsung kabar dari Nia. Ia mengetahui kabar tersebut dari berbagai pemberitaan.

Baca Juga: Blakblakan, Intan Hardja Pernah Berhubungan Intim dengan Brondong Terkenal

"Enggak, belum cerita. Saya juga pas ke sini baru sempat lihat news. Waduh ada apa ini? Jadi pas ditanyain begini sudah tahu beritanya. Saya taunya pas on the way ke sini, waktu di mobil," pungkasnya.

(LID)