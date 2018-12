JAKARTA - Judas Priest tampil maksimal menghibur para metalhead yang berada di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta Utara pada Jumat 7 Desember 2018 malam. Bertandang ke Jakarta, Rob Halford cs membawa konser yang bertajuk Judas Priest Live in Concert 2018. Kedatangan perdananya ini sekaligus memperkenalkan album terbaru mereka yang berjudul Firepower.

Tidak hanya itu, Judas Priest tampil sekira hampir dua jam di atas panggung dengan materi 19 lagu. Menariknya, 19 lagu yang dibawakan, Rob Halford selaku vokalis tak mengendurkan lengkingan suaranya.

Ya, membuka lagu lewat Firepower, para metalhead sukses dibuat berjingkrakan. Kemudian lagu yang bertajuk Running Wild, Grinder, Snipper, Sinner, Ripper hingga Lightning Strike juga tak kalah seru.

Belum lagi pada lagu-lagu tertentu seperti Painkiller, Hell Bent For Leather hingga Metal Gods, Rob Halford berhasil mengeluarkan lengkingan suaranya. Padahal melihat dari segi usia, Rob Halford sudah tidak muda lagi.

Selanjutnya lagu-lagu seperti Desert Plains, No Surrender, Turbolover, Green Manalishi, Night Comes Down, Rising From Ruins, Freewheel Burning, hingga Another Thing Coming juga menjadi bagian dari konser band asal Britania Raya itu.

Sementara itu, Rajawali Indonesia Communication selaku promotor yang menanungi konser mega tersebut tampak puas dengan penampilan Judas Priest. Hal itu langsung disampaikan oleh Anas Syahrul Alimi selaku CEO Rajawali Indonesia Communication usai konser Judas Priest berlangsung.

Ditambahkan Anas, bahwa konser perdana Judas Priest di Indonesia berjalan dengan sangat meriah.

“Alhamdulillah konser perdana Judas Priest di Indonesia berjalan dengan lancar. Kami tidak menemukan kendala berarti. Dan kejutannya, para penonton konser Judas Priest yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia memberikan apresiasi yang sangat besar kepada kami,” ungkap Anas.

“Dan hal ini menjadi modal kuat kami untuk terus berupaya memboyong legenda-legenda musik dunia ke Indonesia,” tutupnya.

(sus)