JAKARTA - Lagi-lagi muncul sebuah video terkait BLACKPINK yang menghebohkan lini masa media sosial. Kali ini, tampak sekelompok anak murid SD berjoget bersama dengan diiringi lagu BLACKPINK.

Murid-murid yang kebanyakan laki-laki ini terlihat kompak berjoget sambil diiringi lagu DDU-DU DDU-DU BLACKPINK. Saat musik dimainkan, mereka berjoget begitu menikmati dan menghayati tiap iramanya.

“Hit you with that DDU-DU DDU-DU. Aye aye!” teriak semua murid yang masih mengenakan seragam batik bernuansa merah dan putih itu seperti ditinjau Okezone, Jumat (7/12/2018).

Gerakan sebagian besar murid laki-laki ini bahkan terlihat begitu kompak, karena ketika lirik DDU-DU DDU-DU terdengar, mereka tidak hanya berteriak dengan keras. Tapi, anak-anak juga bergoyang sambil mempraktikkan seolah-olah sedang menembak musuh di depannya.

Anak-anak itu membentuk jari-jari mereka menyerupai senapan, saat DDU-DU DDU-DU terdengar, mereka langsung menghentakkan jari-jarinya yang sudah dibentuk tersebut. Tidak hanya itu saja, saat lirik Aye Aye terdengar pun, mereka mengangkat tangan dan berteriak keras.

Sementara itu, ini bukanlah pertama kalinya tersebar viral video anak-anak yang bernyanyi atau menarik lagu BLACKPINK. Sebut saja anak murid SD yang bernama Pio yang sempat viral beberapa hari lalu.

Dia menjadi viral karena berusaha mengalihkan rasa sakitnya ketika disuntik imunisasi dengan berteriak menyanyikan lagu DDU-DU DDU-DU.

Tidak hanya Pio, seorang bocah laki-laki gemuk pun menjadi viral, karena begitu lincah dan gemulai ketika mencontoh tarian dari lagu As If It’s Your Last yang dipopulerkan BLACKPINK.

