JAKARTA - Verrell Bramasta sebelumnya mengabadikan fotonya bersama pacar sedang asyik tiduran di sebuah pesawat. Foto tersebut, Verrell bagikan lewat akun Instagram pribadi miliknya kemarin.

Melihat keromantisan Verrell dan Natasha Wilona, pengikut sekaligus penggemar mereka pun heboh. Berbagai komentar dan tanggapan dituliskan untuk merespons kebersamaan sang idola.

Tidak hanya itu saja, doa-doa pun dipanjatkan dan membanjiri kolom komentar.

Terlepas dari foto tiduran di dalam pesawat bersama Natasha Wilona, keromantisan keduanya tidak cukup sampai di situ.

Pasalnya, Verrell dan Natasha yang sedang di mabuk asmara ini masih membagikan foto kebersamaan yang tidak kalah romantis, bahkan bikin iri pengikutnya.

Bagaimana tidak, berlibur bersama di London, Inggris, Verrell tampak menggendong Natasha di pinggir jalan di sebuah kota.

Dengan latar belakang pepohonan yang daunnya menguning dan jalanan yang lengang, suasana romantis pun semakin tercipta dan hidup. Ditambah lagi, ekspresi wajah Verrell dan Natasha begitu bahagia, tampak senyum sumringah dibagikan keduanya.

Sambil menopang tubuh Natasha, Verrell tersenyum ke arahnya, pun Natasha yang membalas dengan senyum simpul dan tatapan dalam sambil melingkarkan tangan di tubuh kekasihnya itu.

Ditambah lagi, pada keterangan foto, Verrell menuliskan, "I would this anytime of the day for you ❤," tulis Verrel. Siapa yang tidak iri melihatnya?

(edh)