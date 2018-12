JAKARTA - Beberapa hari lalu beredar sebuah video kocak seorang anak laki-laki meringis sambil menyanyikan salah satu lagu BLACKPINK. Semakin kocak ketika ternyata dia bernyanyi saat akan disuntik di sekolahnya.

Dalam video yang hanya berdurasi sekira satu menit itu, bocah SD yang akhirnya diketahui bernama Pio tersebut terdengar meneriakkan alunan musik pengiring lagu DDU-DU DDU-DU milik BLACKPINK. Sementara itu, seorang pria yang diduga gurunya, tampak mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum saat Pio masih meneruskan lagu BLACKPINK.

“Tereret tereret reret reret aye aye. Ret tereret tereret BLACKPINK!” teriaknya sambil meringis dan memejamkan mata.

Saking kerasnya Pio berteriak, dia membuat seorang pria berseragam PNS menolehkan kepala ke arahnya, seperti penasaran alasan Pio bernyanyi sambil teriak saat akan disuntik. Tapi, makin lama suara Pio makin hilang dan wajahnya yang meringis semakin terlihat iba.

😂 ketika fanboy blackpink takut disuntik ngakak😂😂😂😂 pic.twitter.com/l3SUa7jnk5— Agung gawa (@AgungGawa) December 4, 2018

“Sudah selesai Pio, dipegangin,” ucap pria yang sedari awal tampil di video memangku Pio.

Video hebohnya proses suntik yang terjadi di SD Petra Kediri tersebut membuat Pio jadi viral. Terbukti video yang salah satunya disebarkan oleh akun pencinta K-Pop ini telah ditonton oleh lebih dari 293 ribu kali penayangan.

Namun, Pio tidak sendiri. Masih ada bocah laki-laki lainnya yang juga viral karena menyukai BLACKPINK. Jika Pio bernyanyi sambil teriak saat akan disuntik, bocah laki-laki lain viral karena video cover dance-nya untuk lagu As If It’s Your Last.

gimana perasaan Jennie BP pas liat adek ini pic.twitter.com/aK8U6ELJXW— dale (@dalgadot) November 30, 2018

Bocah bertubuh tambun itu terlihat lucu dan menggemaskan saat menirukan koreo As If It’s Your Last. Tidak cukup sampai di situ saja, si bocah juga hafal dengan lagu milik BLACKPINK tersebut

Bocah yang menari mengenakan baju tidur itu berjoget benar-benar mirip dengan gerakan semua personel BLACKPINK. Bahkan, dia terlihat begitu lincah, karena menari sambil bernyanyi.

Menurutmu siapa yang paling kocak di antara dua fanboy BLACKPINK ini? Pio yang meneriakkan DDU-DU DDU-DU saat disuntik atau si bocah yang melakukan dance cover As If It’s Your Last?

