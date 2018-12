JAKARTA - Pasangan kekasih Verrell Bramasta dan Natasha Wilona diketahui akan pergi berlibur ke Benua Eropa selama satu bulan penuh. Keduanya pun dikabarkan mulai berangkat pada Senin 3 Desember 2018 kemarin dengan menaiki pesawat dan duduk di kursi eksekutif.

Saat berada di dalam pesawat, keduanya bahkan sempat bergaya dengan pose-pose yang membuat iri para penggemar mereka. Bahkan ada satu buaf foto mereka yang nampak tidur bersebelahan dan saling memandang.

"To infinity & beyond babe. Let the holiday begin," tulis Verrell pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut, para netizen sontak merasa baper dan meminta agar pasangan ini segera melegalkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Bahkan beberapa netizen juga menganggap bahwa wajah Verrell dan Wilona nampak mirip satu sama lain.

"Uluh uluh baper tingkat dewa kesayangan. sllu di tgu kbrnya y.. @bramastavrl and @natashawilona12," tulis dwioktavianiislamia.

"Serasi banget jadi meleleh liatnya, udah ega sabar nunggu postingan di eropa @bramastavrl @natashawilona12," tulis 89setiasih.

"Kayaknya jodoh nih, mirip bgt wajahnya dipandang dr sisi manapun," tulis ramadhanfatimah.

(sus)