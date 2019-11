JAKARTA - Artha, kontestan asal Bekasi rupanya tak butuh waktu lama untuk membuat semua coach The Voice Indonesia kepincut dengan suaranya. Bahkan semua coach dibuat kagum dan seolah tak percaya dengan suara yang dimiliki oleh Artha.

Membawakan lagu bertajuk Mama Knows Best dari Jessie J, Artha langsung menunjukan teknik vokal yang mumpuni. Anggun langsung memberikan jempol untuk Artha. Bahkan Anggun menilai Artha punya keberanian yang lebih darinya.

“Dua jempol buat kamu, keren banget. Aku enggak punya keberanian seperti dia. Kaya atraktif dipanggung,” kata Anggun dari meja coach The Voice Indonesia.

All coach standing ovation for you Artha ! #TheVoiceGTVEps05 pic.twitter.com/gS9xBNIt5v— THE VOICE INDONESIA GTV (@TheVoiceGTV) November 29, 2018