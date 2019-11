SEOUL – Member WINNER, Song Mino mengatakan ingin mengikuti “Law of the Jungle”. Padahal, Mino dikenal sebagai idol yang takut pada serangga, hewan yang pastinya banyak ditemui di hutan.

“Law of the Jungle” adalah variety yang menampilkan para artis bertahan hidup di tengah hutanl. Selama di Law of the Jungle, para artis ini dituntut untuk bisa hidup dengan cara berburu makanan dan membangun sendiri tempat tinggal (tenda).

“Aku ingin memiliki pengalaman yang tidak dapat dibeli dengan uang,” kata Mino saat tampil di acara Idol Room, seperti dikutip dari Soompi, Kamis (29/11/2018).

Namun yang lucu, Mino berharap hutan yang ia datangi bisa terasa seperti Maldives. Tak hanya itu, pelantun Fiance ini juga ingin agar hutannya nanti memiliki tempat untuk men-charge ponsel dan kameranya, sekaligus menyediakan sarapan.

Tetapi, harapan Mino untuk memiliki hutan yang ia bayangkan itu langsung pupus usai fakta yang dibeberkan Lee Seung Hoon. Sebagai member WINNER yang sudah pernah bergabung di Law of the Jungle, Seung Hoon menyatakan jika mustahil Mino mendapatkan hutan impiannya.

"Ponsel tidak berguna di sana. Tak ada gunanya membawa itu. Tak mungkin juga mereka menyediakan sarapan. Yang terpenting adalah bisa mendapat makanan, walau sekali sehari. Kalian tidak bisa menyimpan sesuatu," jelas Seung Hoon.

"Serangga akan masuk ke kantong tidurmu. Walau kau pakai kaos kaki double ketika tidur, mereka akan tetap masuk ke dalam kaos kakimu," sambung Seung Hoon.

Meski semua fakta itu sangat berlawanan dengan bayangan Mino, tapi Seung Hoon tetap merekomendasikan rekannya itu untuk ikut Law of the Jungle. Alasannya, ia menilai jika Mino perlu pengalaman baru di dunia variety show yang belum pernah didapatkannya di acara lain.

(LID)