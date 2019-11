JAKARTA – Babak Blind Audition The Voice Indonesia 2018 kini sudah memasuki episode ke-3, Kamis (15/11/2018). Sebanyak 11 peserta yang tak kalah mengagumkan dari episode sebelumnya pun berusaha menarik hati para coaches.

Berbagai keharuan turut hadir dalam Blind Edition edisi ini. Tak hanya peserta, salah satu coach pun mendapat kejutan di panggung The Voice Indonesia 2018.

Penampilan pertama dipersembahkan oleh Agesesia, peserta asal Banjarmasin. Berbekal suara rock yang dimilikinya, wanita yang akrab disapa Age ini pun sukses membawakan lagu Rock With You yang dipopulerkan oleh Jessie J. Kemampuan suara Age pun membuat seluruh coaches bersaing untuk mengajaknya ke dalam tim. Berbagai pujian dari para coaches pun diterima oleh wanita berhijab ini.

“Kamu membuat kita tercengang!,” puji coach Vidi Nino seperti rilis yang diterima Okezone pada Jumat (16/11/2018). Dengan pertimbangan yang dimiliki oleh Age, ia pun memutuskan untuk bergabung di dalam tim Vidi Nino.

Berbagai pujian pun diterima oleh peserta asal Bangka Belitung, Dodi. Daya tarik suaranya saat menyanyikan lagu berbahasa Arab Deen Assalam membuat para juri berbalik badan ke arahnya. Coach Anggun berpendapat bahwa Dodi begitu terampil dalam mengambil angle. Pujian tak kalah fantastis pun diutarakan Titi Dj. Diva Indonesia ini mengatakan bahwa suara Dodi merupakan yang terbaik selama The Voice Indonesia 2018 ini. Sama seperti Age, pilihan Dodi pun jatuh ke pada tim VidiNino.

Penampilan tak kalah mengagumkan diberikan oleh Matt, peserta asal Bandung. Lagu berjudul Hilang milik Ipang mampu mengantarnya sebagai peserta The Voice Indonesia 2018. Kesuksesannya menjadi peserta The Voice Indonesia 2018 ini pun sekaligus menjadi pembuktian kepada keluarga yang tak mendukungnya berkecimpung di dunia musik. Armand yang dipilih Matt untuk menjadi coachnya pun berinisiatif menghubungi ibunda Matt lewat saluran telepon. Momen haru pun seketika tercipta di atas panggung The Voice Indonesia 2018.

Tak hanya Matt, Aldo, peserta asal Flores pun turut menguatkan formasi tim Armand Maulana. Hadir di babak Blind Audition, Aldo mampu membawakan lagu Langit Abu Abu dengan ciamik. Suara Aldo pun membuat para coaches berdecak kagum dan tak ragu memberikan standing applause untuknya. Armand pun mengatakan bahwa Aldo membawa sebuah cerita masuk ke dalam lagu ini. Hal tersebut membuat lagu itu semakin hidup dan nikmat didengarkan.

Dalam episode kali ini, Titi DJ mendapat kejutan besar di panggung The Voice Indonesia 2018. Salah satu peserta bernama Keisha tak lain merupakan putri dari Ovy Riff, mantan suami Titi DJ. Penampilan Keisha malam itu disambut dengan dua coach yang berputar ke arahnya yakni Anggun dan Titi DJ. Titi yang menekan tombol setelah Anggun pun dibuat histeris saat mellihat Keisha. Anggun pun tak terlalu bersikeras untuk mengajak Keisha ke dalam tim nya, sebab ia mengetahui bahwa gadis 22 tahun itu akan memilih Titi.

Peserta berdarah Batak bernama Pardo mampu merebut hati para coaches. Perjalanan Pardo di dunia musik tak bisa dibilang mulus. Ia telah meninggalkan kampung halamannya selama 6 tahun dan sempat menjadi seorang pengamen. Membawkan lagu Wrecking Ball milik Miley Cyrus, Pardo mampu memikat hati Anggun.

Kerinduan Pardo akan keluarga dan kampung halamannya sedikit terbayar. Di malam itu, ibunda Pardo dihadirkan di atas panggung The Voice Indonesia 2018.

Sama seperti Pardo, peserta asal Pulau Andora, Syahril ikut bergabung ke dalam tim Anggun. Membawakan lagu berjudul Yang Terlupakan, Syahril sempat membuat Anggun dan Titi DJ memperebutkannya.

Malam ini, para coaches mendapatkan 2 peserta untuk melengkapi formasi tim mereka. Anggun berhasil menggaet Syahril dan Pardo. Tim VidiNino menambah anggota Age dan Dodi. Sementara itu, Coach Titi dipilih oleh Keisha dan Cilla. Terakhir, Armand Maulana memperkuat timnya dengan kehadiran Ronald dan Matt.

