JAKARTA - Kejadian menarik nampak mewarnai ajang penghargaan Indonesia Television Awards (ITA) malam ini. Tak hanya sekadar berbahagia lantaran bisa bertemu dengan para insan pertelevisian Indonesia, ITA ternyata juga membuat hal positif terjadi pada mantan rekan presenter Robby Purba dan Roy Kiyoshi.

Sempat meledek Daniel Mananta lantaran dirinya tak mau maju ke atas panggung untuk menerima penghargaan milik Agnez Mo, Robby Purba justru kembali disindir oleh pria 37 tahun tersebut. Lucunya, Robby Purba langsung menghampiri Roy Kiyoshi dan memeluknya. Padahal belakangan ini keduanya dikabarkan tak akur.

"It's been a while," ucap Robby Purba usai memeluk Roy Kiyoshi di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (31/10/2018).

Ajang Indonesia Television Awards (ITA) bekerja sama dengan Roy Morgan Research dengan melakukan survei kepada 1700 responden di 22 kota di 17 provinsi di Indonesia.

Melalui survei langsung yang dilakukan ke penonton televisi, Roy Morgan Research dapat mengetahui program acara televisi apa yang menjadi favorit, dilihat dari top of mind. Bahkan penilaian terhadap masing-masing nominasi dilakukan dengan melibatkan masyarakag untuk menentuksn penerima penghargaan terpopuler.

Proses penjurian sendiri berlangsung mulai 25 September 2018 hingga 24 Oktober 2018 kemarin. Bahkan vote kepada para nomine bisa dilakukan melalui akun sosial media Twitter, Facebook, dan Instagram.

Pada malam hari ini, sebanyak 13 kategoei dibacakan oleh para pembaca nominasi secara live dari Studio 14, MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan disiarkan secara langsung dari RCTI dan MNCTV.

