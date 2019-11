JAKARTA - Ajang penghargaan bagi insan pertelevisian, Indonesian Television Awards (ITA), kembali digelar untuk yang ketiga kalinya. Disiarkan langsung dari MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (31/10/2018), acara tersebut dibuka oleh penampilan para host yang terdiri dari Robby Purba, Okky Lukman, dan Daniel Mananta.

Usai memperkenalkan diri sebagai pemandu acara, putra dari komedian Sule, Rizky Febian, nampak memasuki panggung dan menyanyikan lagu milik Maroon 5 berjudul Girls Like You bersama Rayi 'RAN'. Dilanjut dengan lagu Hargai Cinta, yang dibawakan oleh pria 20 tahun tersebut secara solo.

Usai membuka acara dengan dua buah lagu, ketiga pembawa acara langsung mengambil alih panggung dan menyapa para penonton di studio maupun di rumah. Tak lupa mereka nampak menyapa ramah para tamu yang hadir dan duduk di barisan depan panggung.

"Hai Ayu Dewi," sapa Robby Purba ramah dari atas panggung.

"Eh ada dedek. Hai dedek Roy," tambahnya saat melihat Roy Kiyoshi duduk di samping Ayu Dewi.

Puas menyapa para penonton dan tamu, Arie Kriting, Prilly Latuconsina, dan Ernest Prakasa nampak naik ke atas panggung dan membacakan kategori Program Non Prime Time Drama Terpopuler. Bersaing melawan Kisah Nyata (Indosiar), Oh Mama Oh Papa (ANTV), Puntu Berkah (Indosiar), serta Roy Kiyoshi Anak Indigo (ANTV), tayangan FTV (SCTV) nampak berhasil memenangkan kategori tersebut dan membawa pulang piala ITA 2018.

Sementara itu, Danang, Darto, dan Asri Welas, nampak membacakan pemenang untuk kategori Program Komedi Terpopuler. Program komedi Ini Talk Show (NET) bahkan berhasil memenangkan kategori tersebut, mengalahkan Opera Van Java (Trans7), Pesbukers (ANTV), Stand Up Comedy Academy (Indosiar), dan Waktu Indonesia Bercanda (NET).

#IndonesianTVAwards2018 malam ini dibuka dengan penampilan dari Rizky Febian "Girls Like You". pic.twitter.com/CpdS8KT16l— IndonesianTVAwards (@ITAwards_ID) October 31, 2018

Sebelum menutup segmen pertama, Abdel dan Ivan Gunawan diminta untuk naik ke panggung dan membacakan kategori Program Ramadhan Terpopuler, yang dimenangkan oleh Hafidz Indonesia (RCTI), yang terlebih dahulu bersanh dengan Aksi Asia (Indosiar), Amanah Wali (RCTI), Ini Sahur (NET), dan Sahurnya Pesbukers (ANTV).

"Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terima kasih untuk permirsa televisi, terima kasih untuk kru dan untuk kalian semua. Dan ini adalah tantangan Hafidz Indonesia untuk sesion ke 7," ucap perwakilan dari Hafidz Indonesia, RCTI.

Indonesian Television Awards (ITA) bekerja sama dengan Roy Morgan Research dengan melakukan survei kepada 1700 responden di 22 kota di 17 provinsi di Indonesia. Melalui survei langsung yang dilakukan ke penonton televisi, Roy Morgan Research dapat mengetahui program acara televisi apa yang menjadi favorit, dilihat dari top of mind. Bahkan penilaian terhadap masing-masing nominasi dilakukan dengan melibatkan masyarakag untuk menentuksn penerima penghargaan terpopuler.

Proses penjurian sendiri berlangsung mulai 25 September 2018 hingga 24 Oktober 2018 kemarin. Bahkan vote kepada para nomine bisa dilakukan melalui akun sosial media Twitter, Facebook, dan Instagram.

