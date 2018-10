SEOUL – iKON resmi tutup serial New Kids dengan perilisan album New Kids: The Final dan menjadikan Goodbye Road sebagai single utama. Lagu itu sukses menarik perhatian masyarakat dan menunjukkan performa yang baik di tangga lagu. Melihat kesuksesan Goodbye Road, iKON merasa sangat senang. Bahkan, sang leader, B.I hampir memeluk dirinya sendiri dan menangis.

“Aku hampir memeluk diriku sendiri dan menangis. Aku benar-benar senang dan takjub. Aku ingin mengatakan terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan dan menikmati lagu kami. Kami akan lanjut menjadi iKON. Aku cinta kalian, iKONICS (fans iKON),” ungkap B.I dalam interview bersama YTN Star, 3 Oktober kemarin seperti dilansir dari Soompi, Kamis (4/10/18).

Selain B.I, member iKON lainnya pun turut mengungkapkan rasa bahagia dan syukur mereka atas pencapaian ini. Dan pastinya, mereka tidak melupakan peran pendengar dan iKONIC dalam kesuksesan Goodbye Road ini.

“Terima kasih banyak karena kalian sudah mendengarkan lagu kami, mendukung kami, dan mencintai kami! Kami akan terus menjadi iKON yang rendah hati dan terus bekerja keras,” ungkap Jay atau Kim Jinhwan.

Selanjutnya, giliran Bobby mengungkapkan perasaannya. Rapper iKON yang satu itu berkata, “Terima kasih sudah selalu bersama kami dan mencintai kami. Kami akan terus bekerja keras dan mencintai kalian semua untuk menjadi iKON yang rendah hati. Terima kasih! iKONIC, iKON, semangat!”

Junhoe juga ikut mengatakan, “Terima kasih banyak. Kami tidak akan pernah melupakan rasa syukur kami kepada para fans, dan kami akan bekerja keras di masa promosi ini!”

Maknae grup iKON masih merasa tidak percaya dengan pencapaian spektakuler ini. Pasalnya, bukan hal yang mudah untuk mendapatkan posisi pertama di tangga lagu musik Korea. “Sangat sulit untuk mendapatkan nomor 1 di tangga lagu. Aku sangat bahagia! Semuanya terasa memungkinkan berkat fans dan publik. Terima kasih,” ungkap Chanwoo.

Member DK atau Donghyuk pun mengatakan, “Terima kasih karena telah memberikan kami banyak cinta. Kami akan terus bekerja keras untuk menjadi grup yang bisa menyuguhkan musik berkualitas dan penampilan yang baik.”

“Jadi, tolong berikan banyak perhatian dan dukungan buat kami. Dan terima kasih kepada iKONIC yang selalu menjadi sumber kekuatan kami. Aku minta maaf, aku cinta kalian semua, dan terima kasih,” imbuh Donghyuk.

Yunghyeong menjadi penutup dari rasa syukur yang diungkapkan iKON. Seperti member lainnya, ia mengungkapkan rasa senang dan cintanya kepada iKONIC dan mengatakan, “dengan kerendahan hati dan kerja keras, aku harap aku bisa membalas cinta yang sudah kalian berikan walau sedikit. Aku harap kalian berjalan di ‘flower road’ dibanding di ‘Goodbye Road.’”

